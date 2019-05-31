法網／不敵歐洲聯軍　詹家姐妹無緣16強

▲詹皓晴、詹詠然。（圖／資料照）



記者洪偵源／綜合報導

2019年法國網球公開賽女雙賽事，詹詠然與妹妹詹皓晴在女雙32強賽，以6比3、3比6、6比4敗給俄羅斯與愛沙尼亞聯軍卡莎金娜（Daria Kasatkina）孔塔薇特（Anett Kontaveit）無緣16強。

年度第2場大滿貫賽事法網，31日持續在巴黎羅蘭加洛斯開打，賽事總獎金 42,661,000歐元，雙打冠軍獎金為58萬歐元，晉級16強收穫4萬2500歐元。

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詹詠然與詹皓晴首輪原本出戰烏克蘭柯伊洛娃（Kateryna Kozlova）與俄羅斯潘諾娃（Alexandra Panova），不過對手賽前棄賽，直接晉級到32強。

卡莎金娜生涯雙打最佳戰績是2016年里約奧運8強，大滿貫最佳成績為2016年的溫網與2017年的美網，都打進第3輪，單打去年法網、溫網都打進8強。

孔塔薇特去年澳網與法網單打曾晉級第4輪，雙打最多打到第2輪，且是首次參加法網女雙賽事，與卡莎金娜在大滿貫雙打經驗上，都比詹家姐妹少一點。

不過卡莎金娜與孔塔薇特在第2盤率先破發後，開始站上風，第3盤雖一度僵局，詹家姐妺一度追到4比5，但仍然挽救對手兌現賽末點。