運動雲

>

日職／陽岱鋼代打雙殺　秘密特打無效一軍處境更危險

ETtoday運動雲

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人,陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒巨人隊外野手陽岱鋼處境愈來愈危險，28日沒有比賽被監督指導秘密特打練習，結果還是沒有先發，31日對中日龍3比7落後，8局下無人出局一壘有人代打，結果打成雙殺打。

陽岱鋼上一次先發是5月22日，有3打數1支安打，接下來都未再先發，24日代打被三振，25日代打2打席有1支二壘安打、1次三振。

請繼續往下閱讀...

巨人28日在阪神客場甲子園球場出賽，比賽因雨未打，陽岱鋼與中島宏之在三壘側接受監督原辰德與打擊教練私下特訓，原辰德原辰德開玩笑說：「沒有公開的秘密特訓，髒話是免不了，只差沒有動到鐵拳。」

秘密打擊特訓之後，陽岱鋼依舊沒有先發，29日對阪神上來代打被三振，30日對阪神則是上來代守右外野，沒有打擊。

巨人隊今天在主場迎戰中日，賽前巨人已將中島宏之降到二軍，陽岱鋼還是坐板凳，在8局下3比7落後，無人出局一壘有人時上來代打，結果卻打成游擊雙殺打，中斷反撲氣勢，巨人就以3比7輸球。

陽岱鋼在打擊特訓之後並無具體成效，在中島宏之降二軍之後，陽岱鋼如果無法在代打上有成績，剩下只有守備功能，在一軍的處境愈來愈艱難。

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： 日職陽岱鋼
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／紀品宏遭紐維拉爆頭流血　猿迷象迷現場互嗆

NBA冠軍戰／暴龍G1以118比109擊落勇士　西亞卡姆飆32分比下柯瑞

中職／味全龍教練團再添2名　郭勝安、陳志偉入列

中職／留不住了？樂天巨人準備網羅中職最強洋投索沙

中職／3洋將規定已多年　伯納：需要修正

「跟著裘爺發大財」　李亦伸鐵口預測G1勝負

讀者回應

﻿

最新新聞

1法網女雙　詹家姐妹無緣16強

2本田圭佑出1萬日圓「招徒弟」

3林祖傑陽春砲炸裂　6局獅4：2象

4處女秀　瑞瑪席丹：摸球有快感

5彭政閔挑戰紀錄順其自然：沒有明年了

熱門新聞

1紐維拉砸紀品宏　猿迷象迷爆衝突

2暴龍總冠軍戰G1以118比109擊落勇士

3味全龍教練團　郭勝安陳志偉入列

4樂天巨人準備網羅索沙

53洋將規定多年　伯納：需要修正

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

柏納帝那漂亮滑接，沒收林明杰可能形成的安打 | 05/29 兄弟 vs Lamigo 九局上

雙傑6月欲改寫台灣登山史！　挑戰8611M世界第二高峰K2

柏納帝那再見安打 桃猿3比2氣走兄弟

李宗賢游擊方向滾地球，林祖傑漂亮滑接，但傳向一壘發生暴傳 | 05_29 統一 vs 富邦 三局下

李宗賢中間方向滾地，靠著林祖傑的失誤站上一壘 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366