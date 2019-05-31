日職／陽岱鋼代打雙殺　秘密特打無效一軍處境更危險

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒巨人隊外野手陽岱鋼處境愈來愈危險，28日沒有比賽被監督指導秘密特打練習，結果還是沒有先發，31日對中日龍3比7落後，8局下無人出局一壘有人代打，結果打成雙殺打。

陽岱鋼上一次先發是5月22日，有3打數1支安打，接下來都未再先發，24日代打被三振，25日代打2打席有1支二壘安打、1次三振。

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巨人28日在阪神客場甲子園球場出賽，比賽因雨未打，陽岱鋼與中島宏之在三壘側接受監督原辰德與打擊教練私下特訓，原辰德原辰德開玩笑說：「沒有公開的秘密特訓，髒話是免不了，只差沒有動到鐵拳。」

秘密打擊特訓之後，陽岱鋼依舊沒有先發，29日對阪神上來代打被三振，30日對阪神則是上來代守右外野，沒有打擊。

巨人隊今天在主場迎戰中日，賽前巨人已將中島宏之降到二軍，陽岱鋼還是坐板凳，在8局下3比7落後，無人出局一壘有人時上來代打，結果卻打成游擊雙殺打，中斷反撲氣勢，巨人就以3比7輸球。

陽岱鋼在打擊特訓之後並無具體成效，在中島宏之降二軍之後，陽岱鋼如果無法在代打上有成績，剩下只有守備功能，在一軍的處境愈來愈艱難。

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