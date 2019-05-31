NBA冠軍戰／湯普森承認不了解暴龍輸球　G2定要取下　

▲湯普森承認不了解暴龍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

NBA總冠軍戰G1終場暴龍以9分差成功捍衛主場，系列戰取得首勝，這也是勇士近5年來首次在G1輸球，贏下這場勝利後也讓多倫多軍團的士氣大增，不過勇士方面卻顯得相當失落，賽後湯普森(Klay Thompson)就承認球隊並不了解暴龍。

過去4年的總冠軍戰皆上演「勇騎大戰」，不過今年詹姆斯(LeBron James)轉戰湖人後，騎士就成為大爛隊，最終東區由暴龍挺進總冠軍戰，這不僅對於球迷來說相當新鮮，對於勇士眾將來說也是如此。作客多倫多的衛冕軍，在開賽就展現強大火力，不過暴龍也都能及時抵擋，甚至在火力上還壓過了勇士，半場就領先達10分，儘管易籃後勇士打出6比0小高潮，但暴龍仍帶著7分優勢進入決勝節，雖然勇士多次試圖反撲，最後109比118落敗。

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本戰勇士在攻防兩端出現相當大問題，儘管成功限制雷納德(Kawhi Leonard)讓他14投僅5中，暴龍卻有5人得分上雙，反觀勇士則只有3人，而湯普森則攻下全隊第2高的21分、5籃板、1助攻，看似不錯的數據，依舊無法幫助球隊取得勝利，賽後他談到這場失利，「我認為雷納德沒有打出他最好的表現，但他隊友發揮得很出色，西亞卡姆(Pascal Siakam)打出在季後賽最佳一戰，我們需要在下一戰努力防守，限制對手轉換快攻得分。」

因為這是5年來首次在總冠軍戰面對暴龍，湯普森也承認並不熟悉對手，「我們確實不太瞭解暴龍這支球隊，但這不是我們輸球的藉口，我們來到客場就是想偷走一場勝利，雖然現在輸球，但我們還是一支冠軍球隊，我們目標是在2場客場比賽中奪下一場勝利，現在需要在G2做的更好。」

▲勇士近五年首度在總冠軍戰對決暴龍。（圖／達志影像／美聯社）