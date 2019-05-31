ASICS GEL-KAYANO 26保護每一步　「市民跑者之王」力推

▲ASICS GEL-KAYANO 26穩步上市，保護你的每一步。（圖／品牌提供）



體育中心／綜合報導

專業運動品牌 ASICS 亞瑟士在 GEL-KAYANO 26 鞋款推出之際，邀請美國、日本、歐洲共90,000名男性及女性跑者參加 ASICS FOOT ID 系統測試，有 43%的人有一定程度的腳掌內旋與外翻狀況，穿上 GEL-KAYANO26 具有支撐穩定性能的鞋款能大幅度減低在運動中受傷的機會，更加保護你的每一步，PROTECT YOUR STEP。

亞瑟士運動工學研究所(ISS)執行官兼高級總經理原野健一說：「每位跑者都有不同的需求，要找到合適的鞋款，要先瞭解自己的腳掌內旋類型。腳掌內旋與落地衝擊時跑者足部內屈的方式有關。通過研究跑者的足部接觸地面型態,亞瑟士創建了一般型、過度內旋型、內旋不足型跑者的模型。依賴 ASICS FOOT IDTM系統的資料，我們可以為跑者,特別是需要內旋肌額外保護的跑者，提供鞋款選擇建議。」

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▲GEL-KAYANO26具有支撐穩定性能，減低在運動中受傷的機會。（圖／品牌提供）



GEL-KAYANO 26 鞋款是穩定系列中的新品,過去 26 年來,該系列深受頂尖運動員及各層次跑者的熱愛。與每個亞瑟士鞋款一樣,GEL-KAYANO 系列的每一代產品都經過了嚴格的測試與開發週期，在有數據證明新款性能高於前代產品之後，新款才會推出。GEL-KAYANO 26 鞋款的目標是在保留標誌性穩定性能的前提下，改善緩衝性能。

亞瑟士最新代言人同時也是「市民跑者之王」川內優輝表示：「過去 5 年裡，我一直十分信賴GEL-KAYANO，它讓我避免再遭受年輕時受過的傷。現在我在培訓時穿著 GEL-KAYANO 系列改善踢腿能力。每個跑者都有不同的需求，我的建議是慢慢去試穿、感受各種鞋款、找到最適合自己需求和跑步目標的鞋款。」

▲亞瑟士代言人「市民跑者之王」川內優輝。（圖／品牌提供）