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18萬戶明起看不到ELEVEN　中嘉延長協議到6月底

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▲▼ WSBL轉播單位「ELEVEN SPORTS」 。（圖／記者洪偵源攝）

▲ELEVEN SPORTS 。（圖／記者洪偵源攝）

記者歐建智／台北報導

運動賽事轉播頻道ELEVEN SPORTS原要在6月1日停止中嘉系統在內15家有線的訊號，由於與中嘉集團合約條款問題，經NCC協調之後，協調日期延到6月30日，若6月底協調不成，才會斷訊。但其它3家非中嘉系統的有線電視系統共18萬戶，明天（6月1日）將看不到ELEVEN SPORTS。

ELEVEN SPORTS在2017年7月來台經營，一開始是免費提供訊號給有線電視系統業者，去年開始收取版權費每戶1.5元，但與其它業者收取的版權費問有著很大的差距，今年希望可以調整到5元。

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總經理康小玲表示，原始的版權授權費大約8元，才能達到損益兩平，其他體育轉播頻道每年約花費2.5億元購買賽事版權，即使今年版權費調整到5元後，也只能收到1.5億元，只是要讓母公司了解台灣地區有成長可以繼續經營。

ELEVEN SPORTS與凱擘集團的有線電視系統已達成版權費協議，本來與中嘉集團在內12家業者加上另外3隊業者談不攏，要在6月1日斷訊，不提供訊號轉播賽事。

不過ELEVEN SPORTS在今天（5月31日）宣布，因與中嘉集團系統的合約有協商期日不得斷訊的條款，在NCC協調之後，決定與中嘉的協碉期延長到6月底，6月底之前還是可以在中嘉系統的有線電視看得到ELEVEN SPORTS。

中嘉集團在內12家業者共120萬戶左右保住收視權益，但新北大豐有線電視、新高雄有線電視、台灣數位寬頻有線電視共18萬戶，從6月1日起就看不到ELEVEN SPORTS。

全台有線電視用戶約是520萬戶左右，有ELEVEN SPORTS頻道的約有480萬戶，如果中嘉在6月底再談不攏，會再少120萬左右。

中嘉集團有線電視系統業者有，吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、北健、三冠王、雙子星、慶聯、港都、數位天空。

關鍵字： ELEVEN SPORTS有線電視
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