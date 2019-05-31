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洋基積極網羅凱戈　波拉斯：簽約後一週就能登板

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凱戈。（圖／達志影像／美聯社）

▲2015年美聯賽揚獎得主凱戈。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟業餘選秀會即將到來，美媒猜測前美聯賽揚獎得主凱戈（Dallas Keuchel）動向將明朗化，目前已經有5支球隊表達網羅興趣。經紀人波拉斯（Scott Boras）深信，凱戈在簽約後一週就能做好完全準備，擠進先發輪值替球隊拚季後賽。

雖然開季至今凱戈待在自由市場等待簽約，但他在經紀人的安排下，採取「投一休四」的節奏維持身手。據知名記者摩洛西（Jon Morosi）指出，凱戈每次模擬賽登板，平均投7局，球數控制在95球至104球之間。

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凱戈去年季後拒絕太空人提出的合約報價，因此簽下他的新球隊將損失選秀權，母隊則可獲選秀補償。大聯盟業餘選秀會將於6月3日至5日進行，所以有意簽下他的球隊都計劃在選秀會結束後出手，隨著選秀會即將到來，凱戈的市場熱度越來越高。

根據大聯盟報導，許多有補強先發需求的球隊，都把目標移向凱戈身上。目前有意爭取5支球隊，分別是洋基、紅雀、勇士、光芒和釀酒人，其中投手傷兵滿載的洋基態度最為積極，據紐約媒體傳言洋基準備於下週簽下凱戈。

現年31歲的凱戈生涯7個賽季都效力於太空人，在2015年以20勝8敗、防禦率2.48成績奪得美聯賽揚獎。2017年與韋蘭德（Justin Verlander）組成「左右護法」，助太空人奪隊史首冠。上季他則繳出12勝11敗、防禦率3.74成績。

《ESPN》資深記者奧爾尼（Buster Olney）報導，原本凱戈期待在市場簽下一紙5年9000萬美元大合約，但隨著球季已進行四分之一，讓他考慮簽下一張超出合格報價金額（1790萬美元）的1年短約，先投出成績後明年再拚長約。

▲洋基史華連諾（Luis Severino）。（圖／達志影像／美聯社）

▲王牌史華連諾（Luis Severino）受傷，洋基積極補強先發輪值。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 洋基凱戈美聯賽揚獎
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