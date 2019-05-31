運動雲

>

柳賢振7.2局無失分奪第8勝　居國聯勝投王、防禦率王

ETtoday運動雲

▲柳賢振（Hyun-Jin Ryu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柳賢振（Hyun-Jin Ryu）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇31日（台灣時間）由左投柳賢振壓制紐約大都會，主投7.2局無失分領軍，以2比0擊敗對手，奪本季第8勝，防禦率1.48，穩居國聯勝投王及防禦率王。

道奇首局突破大都會先發瓦格斯（Jason Vargas），靠著莫西（Max Muncy）適時二壘安打先馳得點。瓦格斯投出7局僅失1分的內容也不差，不過柳賢振更出色，他用106球投7.2局，僅被敲出4支零星安打，有4局取得3上3下，飆7次三振，有1保送，演出了今年最好的先發內容，帶領道奇取勝。

請繼續往下閱讀...

柳賢振本季已經拿下8勝1敗，無疑可獲選進明星賽陣容，尤其他目前的勝投及防禦率都傲居國聯第一，防禦率為大聯盟最佳，勝投僅次於洋基赫曼（Domingo German）的9勝。雖然他此戰投出1保送，不過這僅僅是他投73局以來的第5個保送而已，這場比賽甚至沒有讓大都會打者攻占二壘，5月豪奪5勝，防禦率0.6。

柳賢振此戰奪7K，本季已經累積69K，雖然他去年以前還飽受傷痛所苦，不過他今年的球速與控球都大躍進，脫胎換骨的表現令人驚豔。最近6場比賽中有4場比賽都投超過7局，也舒緩了道奇牛棚戰力。

關鍵字： 道奇柳賢振
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

熱門新聞

中職／紀品宏遭紐維拉爆頭流血　猿迷象迷現場互嗆

NBA冠軍戰／暴龍G1以118比109擊落勇士　西亞卡姆飆32分比下柯瑞

中職／味全龍教練團再添2名　郭勝安、陳志偉入列

中職／留不住了？樂天巨人準備網羅中職最強洋投索沙

中職／機會少！敲滿貫砲哭了　林威廷：感謝沒放棄的自己

中職／3洋將規定已多年　伯納：需要修正

讀者回應

﻿

最新新聞

1味全龍教練團前進彰化推廣基層棒球

2西亞卡姆轟32分　表現獻天上父親

3NBA冠軍戰西亞卡姆砍32分寫紀錄

418萬戶明起看不到ELEVEN　中嘉延長到6月底

5洋基積極網羅　賽揚凱戈準備好了

熱門新聞

1紐維拉砸紀品宏　猿迷象迷爆衝突

2暴龍總冠軍戰G1以118比109擊落勇士

3味全龍教練團　郭勝安陳志偉入列

4樂天巨人準備網羅索沙

5敲滿貫砲哭了　林威廷：感謝沒放棄的自己

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

柏納帝那漂亮滑接，沒收林明杰可能形成的安打 | 05/29 兄弟 vs Lamigo 九局上

雙傑6月欲改寫台灣登山史！　挑戰8611M世界第二高峰K2

柏納帝那再見安打 桃猿3比2氣走兄弟

李宗賢游擊方向滾地球，林祖傑漂亮滑接，但傳向一壘發生暴傳 | 05_29 統一 vs 富邦 三局下

李宗賢中間方向滾地，靠著林祖傑的失誤站上一壘 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366