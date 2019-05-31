柳賢振7.2局無失分奪第8勝　居國聯勝投王、防禦率王

▲柳賢振（Hyun-Jin Ryu）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇31日（台灣時間）由左投柳賢振壓制紐約大都會，主投7.2局無失分領軍，以2比0擊敗對手，奪本季第8勝，防禦率1.48，穩居國聯勝投王及防禦率王。

道奇首局突破大都會先發瓦格斯（Jason Vargas），靠著莫西（Max Muncy）適時二壘安打先馳得點。瓦格斯投出7局僅失1分的內容也不差，不過柳賢振更出色，他用106球投7.2局，僅被敲出4支零星安打，有4局取得3上3下，飆7次三振，有1保送，演出了今年最好的先發內容，帶領道奇取勝。

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柳賢振本季已經拿下8勝1敗，無疑可獲選進明星賽陣容，尤其他目前的勝投及防禦率都傲居國聯第一，防禦率為大聯盟最佳，勝投僅次於洋基赫曼（Domingo German）的9勝。雖然他此戰投出1保送，不過這僅僅是他投73局以來的第5個保送而已，這場比賽甚至沒有讓大都會打者攻占二壘，5月豪奪5勝，防禦率0.6。

柳賢振此戰奪7K，本季已經累積69K，雖然他去年以前還飽受傷痛所苦，不過他今年的球速與控球都大躍進，脫胎換骨的表現令人驚豔。最近6場比賽中有4場比賽都投超過7局，也舒緩了道奇牛棚戰力。