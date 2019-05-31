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法網／費德勒揚威巴黎滿10年　當年對手僅兩人仍現役

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▲費德勒2009年拿下生涯唯一法網冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者洪偵源／綜合報導

費德勒（Roger Federer）生涯坐擁20座大滿貫，但僅拿過一次法網冠軍，而那一次的紅土勝利，距今剛好滿10年。

當時納達爾（Rafael Nadal ）已經稱霸紅土，不過2009年尋求法網5連霸的納達爾在第4輪止步，當時蠻牛一出局，大家都在討論，每個人的機會都來了。

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費德勒當年法網開打前，已經拿過13座大滿貫，但沒有一座來自法網，他的實力沒人會質疑，因為在此之前，他連續3年打進法網決賽，很有機會阻斷納達爾的霸業，但蠻牛提前出局。

確實在納達爾退出競爭後，2009年的法網男單競爭更加激烈，費德勒一路打上冠軍，過程也不輕鬆，第4輪面對哈斯（Tommy Haas），在先輸兩盤的情況下鏖戰5盤逆轉。

而在4強，又跟阿根廷悍將狄波特羅（Juan Martin del Potro）苦戰5盤才殺進決賽，冠軍戰才橫掃拿下，那之後納達爾又奪回紅土的主宰權。

▲費德勒距離首次法網登場剛好20年。（圖／達志影像／美聯社）

哈斯回憶那場5盤大戰，當時自己狀況不錯，新球拍也很上手，費德勒的擊球每一刻都讓人喘不過氣，自己與費德勒交手過不少次，兩人的特性也有幾分類似，但關鍵時刻費德勒總是更穩定一些。

當時輸掉第4盤時，哈斯說他認為第5盤如果再輸，他可能會精神崩潰，「但是我沒有，因為這就是網球，輸當然會很難過，且身心又如此疲累。」

近年費德勒因年齡增長，雖然仍維持頂尖水準，但為身體負擔考量，都選擇性參加賽事，今年法網已經是他睽違4年再度造訪羅蘭加洛斯。

2009年費德勒法網奪冠之路的對手，7場比賽中，目前僅存狄波特羅、孟菲爾斯 （Gael Monfils）還在今年法網亮相，而在往前追溯至1999年，費德勒當時的對手都已經退休。

37歲的費德勒，此次參戰法網，除了對手都已經跨世代外，老對手納達爾也還在，這次能不能面對納達爾的威脅，捧起生涯第2座法網金盃也是觀戰焦點。

▲法網，費德勒(Roger Federer)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 法網費德勒
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