加拿大在北美四大運動共奪44冠　暴龍拚NBA史上第一冠

▲NBA暴龍拚隊史首冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

多倫多暴龍則是首次闖進NBA總冠軍賽，追尋成軍24年來的隊史首冠。回顧北美四大職業運動歷史，加拿大的職業球隊一共奪得44座冠軍，不過其中有42座冠軍出自NHL史丹利盃，暴龍力拼成為加拿大史上第一個拿下NBA總冠軍的隊伍。

加拿大人熱愛冰球的傳統超過100年之久，冰球是他們生活中的重心，也是「國球」。世界最高層級的職業冰球聯盟NHL，目前一共有31支球隊，有7支位於加拿大，是北美四大職業運動中，加拿大隊伍比率最高的聯盟。

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NHL聯盟最高冠軍榮譽史丹利盃（Stanley Cup）成立於1893年，蒙特婁加拿大人隊隊史一共奪得24座冠軍。「創始六隊」之一的多倫多楓葉隊，曾贏得13次史丹利盃。愛民頓油人隊則是包辦5座史丹利盃冠軍，3隊合計加總奪得42座總冠軍。

▲NHL蒙特婁加拿大人隊史一共奪24座史丹利盃冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



北美四大職業運動，加拿大球隊一共奪44座冠軍，扣除冰球的42座總冠軍之後，剩下2座冠軍出自於MLB世界大賽。MLB多倫多藍鳥曾於1992年、1993年連兩季稱霸世界大賽，是唯一曾經贏得世界大賽冠軍的加拿大球隊。

成軍於1995年的暴龍，是NBA唯一非美國本土的球隊，過去23個球季僅有1次闖進東區決賽的紀錄，今年在東區冠軍戰擊敗公鹿，首次闖進總冠軍賽，不僅要追尋隊史首冠，更目標奪得加拿大球隊在NBA的首冠。

這是NBA首度在美國本土以外進行的總冠軍賽，值得一提的是，NBA史上第一場正式比賽也是在多倫多舉辦。

▲藍鳥是唯一曾經贏得世界大賽冠軍的加拿大球隊。（圖／達志影像／美聯社）