中職／紀品宏遭紐維拉爆頭流血　猿迷象迷現場互嗆

▲紀品宏遭爆頭 。（圖／翻攝youtube）

體育中心／綜合報導

中信兄弟二軍30日對戰Lamigo桃猿，全場出現3次觸身球保送，其中猿隊紀品宏遭兄弟紐維拉投出觸身球爆頭，眼角遭到頭盔碎片刮傷流血，場邊兩隊球迷也引發口角爭執，桃猿球迷大喊：「打我們張閔勛，還打我們紀品宏！」兄弟球迷也不甘示弱回應：「全部都打！」

紐維拉去年曾砸到張閔勛導致手骨折而整季提前報銷，傷後復出只能守外野，而今年回鍋兄弟後，再度因為觸身球引發球迷討論；此役在5局對紀品宏不慎投出頭部觸身球，出動擔架將他抬出場。

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專門關注桃猿二軍的《小米糕奮鬥日記》稍早在粉絲團轉述當時狀況，紀品宏的眼角被頭盔碎片刮傷造成流血，緊急送醫處理傷口後，目前雖然仍有暈眩情況，但已無大礙。

該次觸身球也激起兩隊球迷激動的情緒、在場邊叫囂，一名桃猿女球迷直接大喊，「打我們兩個！真的太過分了，趕出去了啦。」隨後又表示，「為什麼說我們是故意的啊？」一名兄弟球迷冷靜回應，「我們沒講喔。」

雙方爭論不休，女猿迷崩潰表示：「打我們張閔勛又打我們紀品宏，是要打幾個？」兄弟球迷冷回：「全部都打。」再度惹怒該名女猿迷，「這種話是人話？你講得出來？全部都打？你來打！什麼球迷啊！」

兩隊教練團、選手倒是對於觸身球沒有太大爭議，認為是正常狀況，而紀品宏被打到的那一刻，兄弟林威助也立刻上前關心。