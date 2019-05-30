婕斯盃羽球／麟洋配對決丹麥傳奇　戰力分析勝率估破6成

▲ 蘇迪曼盃中華羽球隊麟洋配 。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽將於6月29日至30日熱烈開打，除了移師至臺北和平籃球館擴大舉辦外，更邀請丹麥傳奇男雙鮑伊（Mathias Boe）、南韓李龍大，以及台灣的「麟洋組合」李洋／王齊麟等高手同台競技。

先從台灣對上丹麥的比賽進行分析，男單的看點將會著重在矛與盾之間的對決，丹麥約根森（Jan Ø. Jørgensen）的特色為多變的手法以及強力的進攻；而台灣許仁豪的優勢在於年輕有力的雙腿以及堅強的防守能力，如何在四角調動之中保持耐心及穩定性，將會成為比賽的勝負關鍵！

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約根森和許仁豪各有所長的球風與特色，讓雙方對決呈現五五波，但約根森目前穩定在大賽打出佳績，勝率相對高了不少，對陣勝率可達54.472%；許仁豪則是45.528％。

而台灣男雙李洋和王齊麟搭檔以來漸入佳境，最近彼此的默契也越來越好、一起拿了不少重要賽事的冠軍。王齊麟的後場進攻搭配李洋傑出的配球能力，排名迅速竄升至世界第18；相較之下，鮑伊（Mathias Boe）全英賽後剛剛與老朋友摩根森（Carsten Mogensen）拆夥，還沒跟新搭檔彼得森（Mads Conrad-Petersen）出賽過，比賽中極需資深經驗的鮑伊控制節奏、領導球場上的步調。

因此雙方對戰中，誰能控制比賽步調、誰在現場擁有很好的狀態，將會是兩組人馬分出勝負的關鍵。根據目前比賽成績及狀態，台灣組合可能更勝一籌，勝率可望來到61.638%。不過每一年的婕斯賽場都不同以往，更讓大家拭目以待！

▼2017年丹麥羽毛球首要超級賽,鮑伊／摩根森。（圖／路透社）