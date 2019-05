故意的嗎？甩棒哥安德森被砸頭　皇家投手立刻遭驅逐

▲安德森(Tim Anderson)4月中開轟惹議,皇家、白襪板凳清空。(圖/達志影像/美聯社)

記者路皓惟/綜合報導

白襪球員安德森(Tim Anderson)上月底曾因開轟甩棒太狂妄,遭到觸身球報復引發板凳清空,最後遭禁賽1場處分。30日白襪再次與皇家交手,這次安德森被頭部觸身球,皇家史巴克曼(Glenn Sparkman)在未被警告下,直接遭主審驅逐出場。

根據NBC Sports Chicago記者加菲恩(Chuck Garfien)說法,白襪先發羅培茲(Reynaldo Lopez)前半局對多齊爾(Hunter Dozier)丟出近身球,皇家史巴克曼疑似為替隊友出氣,故意選擇對安德森丟觸身報復。

Here we go... again. Sparkman gets tossed after hitting Tim Anderson. #AlwaysRoyal



Tune in on FSKC and FSGO: https://t.co/LJi4HiMUmy pic.twitter.com/g6ffGMU1cS