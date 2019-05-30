故意的嗎？甩棒哥安德森被砸頭　皇家投手立刻遭驅逐

▲安德森（Tim Anderson）4月中開轟惹議，皇家、白襪板凳清空。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

白襪球員安德森（Tim Anderson）上月底曾因開轟甩棒太狂妄，遭到觸身球報復引發板凳清空，最後遭禁賽1場處分。30日白襪再次與皇家交手，這次安德森被頭部觸身球，皇家史巴克曼（Glenn Sparkman）在未被警告下，直接遭主審驅逐出場。

根據NBC Sports Chicago記者加菲恩（Chuck Garfien）說法，白襪先發羅培茲（Reynaldo Lopez）前半局對多齊爾（Hunter Dozier）丟出近身球，皇家史巴克曼疑似為替隊友出氣，故意選擇對安德森丟觸身報復。

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Here we go... again. Sparkman gets tossed after hitting Tim Anderson. #AlwaysRoyal



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兩隊在4月中就已經因為觸身球引發板凳清空，當時安德森開轟霸氣甩棒，皇家故意觸身球給這位25歲年輕游擊手一個教訓，最後引發雙方板凳清空，一共4人被驅逐出場。

為了避免再出現大亂鬥事件，主審沒有給皇家史巴克曼解釋的空間，在他投出頭部觸身球後，主審立即將他趕出場，這是他大聯盟生涯首度被趕出場，總教練約斯特（Ned Yost）衝進場內與主審理論，替子弟兵打抱不平。

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