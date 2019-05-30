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媒體報導要賣給凱擘集團　ELEVEN聲明要求撤除不實言論

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▲ELEVEN三年努力耕耘轉多項目多元求新求突破。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

▲ELEVEN三年努力耕耘轉多項目多元求新求突破。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

體育中心／綜合報導

針對近日部分媒體不實報導，ELEVEN SPORTS在29日發布嚴正聲明，ELEVEN SPORTS與凱擘(富邦集團)之間，並無利益關係，且該報導未經查證，本公司已發函要求該媒體將不實言論報導撤除。

近來有媒體報導說，「ELEVEN要賣給凱擘集團也因為這樣的聯盟合作關係，所以ELEVEN SPORTS給政府的斷訊通知中，就沒有包括凱擘、台固、TBC等系統。」「凱擘集團吃下ELEVEN SPORTS是遲早的事，因為發展體育頻道規模，也是富邦蔡明忠兄弟共同的理想。」

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報導中提及ELEVEN SPORTS將自6月1日起對部分系統業者停止授權，以不提供訊號方式來當作溝通的手段，ELEVEN SPORTS強調絕非事實，至今並未放棄與業者溝通，爭取該有的公平權益。

ELEVEN SPORTS表示，希望外界勿輕易聽信不實傳聞，惡意破壞公司的商譽，更不希望這些謠言影響與友好商業夥伴的情誼。

目前ELEVEN SPORTS全球共在11個國家地區營運，努力與內容贏得各地區有線電視業者的肯定，台灣地區更期待早日取得相同的肯定，ELEVEN SPORTS在台灣深耕經營，購買國內外賽事版權，為了擠進台灣的頻道，卯足全力在拚。

ELEVEN SPORTS在日前宣布，ELEVEN體育一台和二台，因版權授權費未有共識，為維護著作權，以下15家有線電視系統業者於6月1日零時起，無合法播出本頻道節目之權利，包括：
- 吉隆有線電視
- 長德有線電視
- 萬象有線電視
- 麗冠有線電視
- 新視波有線電視
- 家和有線電視
- 北健有線電視
- 三冠王有線電視
- 雙子星有線電視
- 慶聯有線電視
- 港都有線電視
- 數位天空有線電視
- 大豐有線電視
- 新高雄有線電視
- 台灣數位寬頻有線電視

關鍵字： ELEVEN SPORTS
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