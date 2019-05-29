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法網／對手只拿1局　謝淑薇女雙賞蛋晉級32強

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▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇法網女雙首輪輕鬆晉級。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

法網女雙第3種子組合「台灣一姐」謝淑薇與捷克搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)29日晚間在女雙首輪，只用了48分鐘就以6比0、6比1擊敗美國組合桑契斯(Maria Sanchez)和穆罕默德（Asia Muhammad）晉級32強。

美國組合桑契斯雙打排名61，穆罕默德排名40為非種子組合，完全無法阻擋謝淑薇與斯特里柯娃的發球。「台捷組合」首盤一發得分率高達100%，二發得分率也有60%，反觀對手二發完全無法得分，一發也僅有50%的低迷得分率，被打得無力還手。首盤謝淑薇／斯特里柯娃的發球局對手竟然只得分兩次，最後更以Love Game破發，6比0快意收下首盤。

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次盤台捷組合發球局依舊強勢，沒讓對手取得任何破發點， 一發得分率維持水準之上的83%。先破發連拿3局後，美國組合終於首次保發來到1比3。不過之後台捷組合連續兩個發球局都繳出Love Game，6比1拿下次盤，6比0、6比1直落二獲勝。

30日謝淑薇預計出戰女單64強戰，對手將是曾在法網闖進4強，世界排名最高曾到第9的德國31歲女將佩特珂薇琪(Andrea Petkovic)。

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關鍵字： 法網謝淑薇
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