不斷更新／艾迪頓戰尼克斯　兄弟、桃猿先發名單

▲桃猿先發投手尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟29日客場交手Lamigo桃猿，兩邊都派出洋投應戰，兄弟推出左投艾迪頓先發；桃園則派尼克斯先發。比賽將在晚間6：35開打。

中信兄弟先發投手艾迪頓先發，今年8場出賽4勝3敗、防禦率5.98，43.2局被58支安打，其中有3支全壘打，29次三振、15次四死球，30失分有29責失分，近2場先發至少投6局，都失2分。艾迪頓本季對戰桃猿4場是3勝1敗、對戰防禦率3.52。

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Lamigo桃猿先發投手尼克斯，今年9場出賽是5勝3敗、防禦率2.75，59局被56支安打，還未被全壘打，40次三振、16次四死球，19失分有18責失。本季對中信兄弟6場是3勝2敗、對戰防禦率1.98。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒指定打擊彭政閔、四棒右外野手陳子豪、五棒一壘手里迪、六棒中外野手張志豪、七棒左外野手陳子鴻、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒左外野手陳晨威、二棒中外野手柏納帝那、三棒右外野手藍寅倫、四棒捕手林泓育、五棒指定打擊陳俊秀、六棒一壘手朱育賢、七棒二壘手郭嚴文、八棒三壘手林立、九棒游擊手林承飛。

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