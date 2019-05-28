法網／謝政鵬搭檔朗卡特擊落種子組合　奪生涯大滿貫首勝

▲謝淑薇慶賀謝政鵬奪下大滿貫首勝 。（圖／翻攝自謝淑薇粉絲專頁）



記者林育正／綜合報導

謝政鵬和印尼搭檔朗卡特(Christopher Rungkat)28日在法網首輪賽事，以6比3、6比4擊敗16種子，美國的克萊吉塞克(Austin Krajicek)和紐西蘭選手席塔克（Artem Sitak），拿下生涯首場大滿貫勝利！

比賽首盤「台印組合」一發和二發得分率都優於對手，並且3次化解破發點。第6局對手雖然出現局點，但也被化解，謝政鵬和朗卡特成功破發來到4比2領先。雖然5比2對手的發球局一度出現盤末破發點，但沒能掌握，下一局化解自己破發點後成功保發，6比3先下首盤。

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第2盤前面8局雙方都互相保發，也都沒出現破發點。第9局15比40謝政鵬和朗卡特再度握有兩破發點，成功把握搶得先機5比4率先聽牌。最後的賽末發球局，第1個賽末點就拿下以6比3、6比4帶走勝利晉級32強。次盤謝政鵬和朗卡特一發成功率高達77%，一發和二發得分率分別是75%和83%優於對手和平均水準，成為發球局全數保住的關鍵。

本次是謝政鵬生涯第4次在大滿貫會內賽出賽，終於奪下首勝，姊姊謝淑薇趁著休戰日也親自到場觀戰。

「台印搭檔」雙人組今年表現亮眼，已經拿下4座挑戰賽冠軍，其中在韓國釜山和光州兩站挑戰賽「背靠背」奪冠，今年更已3次挑戰更高層級的ATP巡迴賽。在索非亞男網賽他首度殺進巡迴賽決賽，最後抱回亞軍，在馬賽和日內瓦兩站也都闖過首輪抵達8強，今年狀況非常火燙。