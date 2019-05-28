法網／費德勒回憶09年奪冠父親臥病在床　這舉動堪稱超暖男

▲費德勒2009年拿下生涯唯一法網冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

費德勒(Roger Federer)重返法網，也回憶起唯一奪冠的2009年，當時擊敗瑞典名將索德林(Robin Soderling )捧起火槍手杯。不過他透露其實決賽的時候，父親生病臥床無法到現場觀戰，不過賽後他的舉動堪稱暖男。

「自從2007年開始，我就告訴自己要把腳步放慢，2009年贏了法網有了更深的感受。我的父親當時生病發燒躺在床上，沒辦法到現場看比賽。」費德勒以6比1、7比6(1)、6比4獲勝，他甚至透露來到最後一局時，眼眶內早已充滿淚水。

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「爸爸在飯店裡看比賽，所以我問賽會官方這晚能不能讓我把獎杯帶走。這座冠軍來得非常不容易，對我和家人以及球迷來說，具有非常不同的意義。這種勝利的滋味，可能就是唯一一次。」經過同意，費德勒將火槍手杯帶回飯店，「看看我帶給你什麼！這一刻真的永遠忘不了。」其實在法網拿下冠軍，選手只會獲得複製獎杯，真正的獎杯由官方留存，刻下冠軍選手的名字。

「這讓我非常感動，當我隔天早上起床，獎杯還在那裡。這應該就是我們奮戰的理由吧，就是為了這一刻的感動，感受球場球迷的加油聲。過了好幾年，我還是覺得奪冠非常神奇，讓人情緒激動。」

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