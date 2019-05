作客洋基被噓爆！　馬查多無感：偉大球員總會被噓

▲教士球星馬查多被洋基球迷噓翻。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

球星馬查多(Manny Machado)28日隨隊作客洋基,紐約球迷顯然沒有給這位本季加盟教士的三壘手好臉色,在上場打擊時全場爆出巨大噓聲,但馬查多並不在意,直呼:「偉大球員總會被噓。」

今年休賽季美媒曾爆料,自由球員馬查多傾向加盟洋基隊,甚至在去年底傳出已達成共識將在2019年年初簽約,但雙方在合約協議想法差距過大,據知名棒球記者海曼(Jon Heyman)指出,洋基唯一提出的「報價」僅是幫他付紐約當地米其林義式餐廳Ristorante Morini的晚餐費用。

洋基在簽下托洛威斯基(Troy Tulowitzki)和雷瑪西烏(D.J. LeMahieu)做為內野補強後,對於簽下馬查多態度趨緩,最終教士以10年3億美元脫穎而出,簽下自由市場評價次高的球員馬查多。

Manny Machado preferred to be a Yankee. Today Yankee fans preferred to boo him and chant overrated pic.twitter.com/VIM0zxvC8W