作客洋基被噓爆！　馬查多無感：偉大球員總會被噓

▲教士球星馬查多被洋基球迷噓翻。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

球星馬查多（Manny Machado）28日隨隊作客洋基，紐約球迷顯然沒有給這位本季加盟教士的三壘手好臉色，在上場打擊時全場爆出巨大噓聲，但馬查多並不在意，直呼：「偉大球員總會被噓。」

今年休賽季美媒曾爆料，自由球員馬查多傾向加盟洋基隊，甚至在去年底傳出已達成共識將在2019年年初簽約，但雙方在合約協議想法差距過大，據知名棒球記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基唯一提出的「報價」僅是幫他付紐約當地米其林義式餐廳Ristorante Morini的晚餐費用。

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洋基在簽下托洛威斯基（Troy Tulowitzki）和雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）做為內野補強後，對於簽下馬查多態度趨緩，最終教士以10年3億美元脫穎而出，簽下自由市場評價次高的球員馬查多。

Manny Machado preferred to be a Yankee. Today Yankee fans preferred to boo him and chant overrated pic.twitter.com/VIM0zxvC8W — Mike Mazzeo (@MazzYahoo) 2019年5月27日

馬查多今日來到洋基主場比賽，被向來愛恨分明的洋基球迷報以噓聲伺候，馬查多對此一點都不以為意，他說：「我到哪裡都會被噓，而偉大的球員也是會被噓，總之就是發生了。」

雖然洋基沒有砸錢簽下馬查多，但總管凱許曼（Brian Cashman）在休賽季做了不少努力，維持球隊競爭力。此戰靠著賈德納（Brett Gardner）、桑契斯（Gary Sanchez）和佛雷澤（Clint Frazier）3支全壘打，終場以5比2擊敗教士，近9場拿下8勝，目前以35勝18敗、勝率6成60續坐美東區龍頭。

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