籃網羅素女友換不停　新歡是2017年WNBA美女狀元

▲羅素不受大麻事件影響仍換了新女友。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

本季籃網當家後衛羅素(D'Angelo Russell)表現大躍進，成功在布魯克林證明自己的價值，更被視為球隊救世主，不過近期他卻因為持有大麻而遭到法院傳喚，現在則遭到《Terezowens》爆料，羅素已經換了新女友，對象是2017年WNBA的狀元普朗(Kelsey Plum)，羅絲毫不受大麻事件影響。

羅素到籃網第一年，雖然場均可以繳出15.5分，不過他的三分命中率卻創下生涯最低，表現讓外界非常失望，不過到了本季，羅素的表現卻大幅長，場均貢獻21.1分、3.9籃板、7助攻，打出生涯最佳表現，同時也帶領籃網闖入睽違4年的季後賽，不過到了休賽季，羅素卻因為在機場攜帶大麻，遭到紐約警方給阻攔，儘管當下未遭拘捕，但仍然收到了法院的傳票。

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不過這件事情並沒有對羅素造成太大影響，根據《Terezowens》報導，羅素被拍到與普朗一同用餐，互動也和情侶並無差別，似乎又換了新女友。普朗在2017年以狀元的姿態加入聖安東尼奧銀星隊，同時也是去年世界盃女籃的成員之一，球技備受外界肯定；羅素的情史非常豐富，不僅跟女籃球員、女排球員甚至跟卡戴珊家族小妹詹娜也有過緋聞，儘管如此，羅素本季的表現仍受到認可，還生涯首度入選進全明星賽。

▲普朗。（圖／達志影像／美聯社）

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