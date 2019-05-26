玉山盃／追隨陳偉殷步伐　陳志杰立志投進大聯盟

▲桃園市先發陳志杰潛力值得期待。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／羅東報導

來自桃園市平鎮高中的陳志杰是球隊極力栽培的投手，本屆玉山盃飆出147公里速球，總教練藍文成看好十分未來表現，而他將陳偉殷視為偶像及努力的目標，從國中就立志要打進美國大聯盟。

陳志杰26日玉山盃對上花蓮縣投4局被打2支安打失1分（非自責分），丟出5次三振，因為考量下一戰爭取敗部出線資格，藍文成提前將僅投50顆球的他換下場。

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陳志杰國中時期最快球速就來到141公里，藍文成看好他的實力，高中三年磨練下來，有機會突破150公里，「速度好、球質重是他的優勢，如果控球未來能夠繼續進步，未來將大有可為。」

棒球名校平鎮高中陣中不乏大物好手，在良性競爭下，陳志杰不斷逼自己進步，努力按表操課，他說：「現在投手實力越來越好，自己也想著不能被超越，每天都要比昨天的自己更好。」

陳志杰從國小開始打棒球，國中就讀新明國中，去年入選世界青少棒賽中華代表隊，他表示，自己在國中的時候就有想要旅外挑戰的想法，希望挑戰世界最高殿堂。

許多職棒球員校友都是新明國中畢業，包括富邦賴鴻誠、桃猿林承飛、林立、兄弟高宇杰、彭識穎和王則鈞等人，不過創隊至今還沒有畢業校友打上大聯盟，陳志杰目標成為新明國中旅外第一人。

▲馬林魚旅美投手陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）



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