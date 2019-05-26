大專系際盃／雲科電機力壓輔大　決賽對衛冕軍海科運休

▲雲科電機擊敗輔大企管，將在冠亞決賽對決衛冕軍海科運休。（圖／大專體總提供）



體育中心／綜合報導

「2019年第二屆全國大專院校系際盃棒球爭霸賽」四強賽第二場，由輔仁大學企業管理學系對上雲林科技大學電機系。雲科電機憑藉著堅強打擊實力，從第三局開始一路領先，最終在第七局以14比4提前結束比賽，搶下明日的冠亞戰門票。明日將由海科運休對上雲科電機，搶奪冠軍獎盃，海科運休能否拿下二連霸，也成了明日比賽的最大看點。

四強賽第二場，輔大企管在一局下背號10號鍾武岳就擊出一記場內全壘打，先歡迎對手，第一局以一分領先。

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不料，從第三局開始，局勢翻轉，三局上雲科電機在無人出局滿壘狀況下，背號55號黃偉誠擊出中外野方向二壘安打，清空壘上跑者，讓和呂庭漢和黃文曄奔回本壘，雲科電機一舉拿下三分，取得領先。雲科電機趁勝追擊，安打串連，將分數拉開至5比1，第三局以4分領先結束。

雲科電機氣勢持續上漲，先發投手李承祐連續兩局以三上三下解決輔大企管七位打者，讓輔大連兩局都無攻下任何一分。雲科電機從第三局開始，在對方守備頻頻失誤狀況之下，連續四局都有分數進帳，一路領先，比分在第六局結束時已經來到14比4。

面對落後局面，輔大企管仍展現絕佳的運動家精神，總教練兼隊長鍾武岳更是向球員精神喊話：「加油！我們享受比賽就好！」七局下上場的打者仍盡全力擊出安打，場邊球員也合力為場上的隊友喝采。

最終，雲科電機第七局以15比4的11分之差，提前贏下此場戰役，也成功奪下明日的冠亞軍門票，隊長李承祐表示今天的比賽團隊都有將打擊發揮出來，面對明日的最終回合他也叮嚀大家要以平常心面對比賽。而雲科電機黃偉誠憑藉著最多的打點數，榮獲本場MVP，他表示明日也會全力以赴。

第二屆全國大專院校系際盃棒球爭霸賽明日將迎接最終比拼，上午12點將由輔大企管和成大環工爭奪季軍，下午4點冠亞爭霸戰則是由雲科電機對上去年冠軍海科運休，邀請民眾明日一同進場觀賽。

▲雲科電機黃偉誠以六分打點榮獲本場MVP。（圖／大專體總提供）



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