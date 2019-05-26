運動雲

>

大專系際盃／雲科電機力壓輔大　決賽對衛冕軍海科運休

ETtoday運動雲

▲大專系際盃，雲科電機擊敗輔大企管，將在冠亞決賽對決衛冕軍海科運休。（圖／大專體總提供）

▲雲科電機擊敗輔大企管，將在冠亞決賽對決衛冕軍海科運休。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

「2019年第二屆全國大專院校系際盃棒球爭霸賽」四強賽第二場，由輔仁大學企業管理學系對上雲林科技大學電機系。雲科電機憑藉著堅強打擊實力，從第三局開始一路領先，最終在第七局以14比4提前結束比賽，搶下明日的冠亞戰門票。明日將由海科運休對上雲科電機，搶奪冠軍獎盃，海科運休能否拿下二連霸，也成了明日比賽的最大看點。

四強賽第二場，輔大企管在一局下背號10號鍾武岳就擊出一記場內全壘打，先歡迎對手，第一局以一分領先。

請繼續往下閱讀...

不料，從第三局開始，局勢翻轉，三局上雲科電機在無人出局滿壘狀況下，背號55號黃偉誠擊出中外野方向二壘安打，清空壘上跑者，讓和呂庭漢和黃文曄奔回本壘，雲科電機一舉拿下三分，取得領先。雲科電機趁勝追擊，安打串連，將分數拉開至5比1，第三局以4分領先結束。

雲科電機氣勢持續上漲，先發投手李承祐連續兩局以三上三下解決輔大企管七位打者，讓輔大連兩局都無攻下任何一分。雲科電機從第三局開始，在對方守備頻頻失誤狀況之下，連續四局都有分數進帳，一路領先，比分在第六局結束時已經來到14比4。

面對落後局面，輔大企管仍展現絕佳的運動家精神，總教練兼隊長鍾武岳更是向球員精神喊話：「加油！我們享受比賽就好！」七局下上場的打者仍盡全力擊出安打，場邊球員也合力為場上的隊友喝采。

最終，雲科電機第七局以15比4的11分之差，提前贏下此場戰役，也成功奪下明日的冠亞軍門票，隊長李承祐表示今天的比賽團隊都有將打擊發揮出來，面對明日的最終回合他也叮嚀大家要以平常心面對比賽。而雲科電機黃偉誠憑藉著最多的打點數，榮獲本場MVP，他表示明日也會全力以赴。

第二屆全國大專院校系際盃棒球爭霸賽明日將迎接最終比拼，上午12點將由輔大企管和成大環工爭奪季軍，下午4點冠亞爭霸戰則是由雲科電機對上去年冠軍海科運休，邀請民眾明日一同進場觀賽。

▲大專系際盃，雲科電機擊敗輔大企管，黃偉誠以六分打點榮獲本場MVP。（圖／大專體總提供）

▲雲科電機黃偉誠以六分打點榮獲本場MVP。（圖／大專體總提供）

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： 大專系際盃海科運休雲科電機

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

熱門新聞

快訊／王維中旅韓後返大聯盟　運動家台將第一人

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

中職／從來不授意丟人　洪總：如果有退出球界

SBL／達欣回社甲　張智峰「又」碰球隊不玩：擔心球員後續

中職／味全龍復活是好事　劉義傳：希望再有第6隊

中職／Lamigo隊友比韓職好相處　柏納帝那：索沙比以前更強

讀者回應

﻿

最新新聞

1索沙對林樺慶！富邦求6連勝爬上龍頭

2蘇迪曼盃／日本決賽對上大陸爭冠

3佐藤拳太郎首參賽　對楊隆翔余晨逸印象深

4陳奎儒跨破全國　躍亞洲歷代5傑

5首戰碰「大魔王」　林樺慶：想贏

熱門新聞

1王維中返大聯盟　運動家台將第一人

2瓊斯盃中華藍23人名單公佈

3從不授意丟　洪總：如果有退球界

4SBL／張智峰又碰球隊不玩心情差

5味全龍復活　劉義傳盼再有第6隊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

陳子豪代打3分彈建功奪MVP　中信兄弟止3連敗

李宗賢安打後隨即盜上二壘，張正偉隨後敲出安打打下球隊第八分 | 05_24 Lamigo vs 富邦 六局下

不用看也接的到，梁家榮兩次流暢的守備為球隊抓下兩出局 | 05_24 Lamigo vs 富邦 六局下

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366