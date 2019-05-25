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國田賽／狄格拉斯放話2020奧運奪金　「我要當世界最速男！」

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▲▼0525 台灣田徑國際公開賽-楊俊瀚。（圖／記者黃克翔攝）

▲狄格拉斯和楊俊瀚正面對決。（圖／記者黃克翔攝）

記者林育正／台北報導

臺灣國際田徑公開賽邀請來里約奧運100公尺銅牌，加拿大的狄格拉斯（Andre De Grasse）登台獻計，最後跑出10秒11摘金。經歷傷勢困擾的他最近狀態越來越火燙，賽後他發下豪語表示，「我會在2020拿下金牌，因為我想在奧運成為世界最快的男人！」

狄格拉斯在奧運跑出9秒91個人最佳的成績，可惜之後大腿出現傷勢，2017年兩次跑進10秒後，2018年卻無法突破10秒大關。今年他逐漸找回狀態，日前在田徑挑戰賽南京站跑出10秒09，幾乎是近兩年最佳的成績，25日在台北下午預賽他一度出現腿部不適，最後決賽上場跑出10秒11奪金，力壓楊俊瀚的10秒23。

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「這裡非常潮濕，早一點比較氣溫比較高，熱身的時候感覺比較沒力，還出現抽筋的狀況。晚一點天氣比較涼，我再次熱身就感覺好多了。今天感覺很棒，表現穩定一點了，有些東西還有進步空間。」

狄格拉斯表示自己狀況還不錯，但起跑還要再加以修正。「現在賽季才剛開始，我會在10月世錦賽調整到最好狀態，挑戰再度突破10秒大關。」

在奧運賽場100公尺幾乎為歐美選手的天下，狄格拉斯也給亞洲選手一些建議，「我跟好幾位中國選手一起訓練，也是看他們從10秒3、10秒2慢慢進步。關鍵在於永不放棄，吃好、睡好，好好休息，專心在訓練上，其他的就會簡單多了。」

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關鍵字： 國田賽狄格拉斯

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