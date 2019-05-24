大專系際盃／24日第二天賽程　大會精心為球員補給

▲大專系際盃第二天賽事，大會精心為球員準備補給。（圖／大專體總提供）



體育中心／綜合報導

「2019年第二屆全國大專院校系際盃棒球爭霸賽」八強賽事昨日（23號）開打，由成大環工隊和海科運休隊先後搶下兩張四強票。

系際盃八強賽首日就以精采賽事吸引大眾目光，今日（24號）兩場比賽將由雲科電機、真理運管以及明新運管、輔大企管於國立臺灣體育運動大學棒球場開打，想必今日的比拼也是場場都精采可期。

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八強賽事第一天就頻頻傳出捷報，成大環工背號12號陳嘉佑在對上虎尾飛機時，擊出八強賽事首支全壘打，而第二場海科運管對上台大土木時，海科運管背號35號許庭緯和背號18號林俊業更是擊出背靠背全壘打，讓許多觀眾都相當期待今日的四支隊伍能否再次驚艷全場。

昨日一早受到天氣影響，球場多處積水，大專院校體育總會工作人員提前到球場溪水，整頓場地。今日工作人員也不敢馬虎，提早到場為球員們確認場地以及看台區狀況，更為選手們貼心準備水果、零食、水及補給飲品等等，希望盡力在比賽過程中照顧每一位球員。

系際盃八強爭霸戰從23號到26號連續四天的賽事在國立臺灣體育運動大學棒球場舉行，民眾可免費入場觀賽或以行動裝置收看由SSUtv（https://www.youtube.com/ssutv）提供的四日全程網路直播，此次的比賽也交由 FOX體育台官網、FOX+平台同步播送。

▲第二屆全國大專系際盃 。（圖／大專體總提供）



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