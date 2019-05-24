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玉山盃／有神快拜！劉邦宇連7打席安打　讓教頭都跪了

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▲玉山盃，嘉義市劉邦宇連7打數安打讓教練跪了。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，嘉義市劉邦宇連7打數安打讓教練跪了。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

有神快拜！玉山盃青棒錦標賽嘉義市24日逆轉嘉義縣後，教頭突然在一位球員面前跪地，原來這位劉邦宇從前一戰開始已經連續7打席安打，讓總教練蔡士偉忍不住跪了。

迎接總教練的跪地，劉邦宇相當驚恐也跟著蹲下，他直呼有點嚇到。對於自己能連續7打席安打，他也直呼不可思議，他在前一戰對彰化縣的4局下開始，就連3打席安打，而且幫球隊跑回2分，隔天這場對嘉義縣的比賽，他首打席就有貢獻安打，也跑回團隊第1分。

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然後，劉邦宇接著再連兩打席敲安打，這6打數都是一壘安打，最後關鍵8局下，球隊落後2分時，他在一壘有跑者時，掃出左外野二壘安打貢獻打點，然後開啟5分大局，幫助球隊以6比3取勝。

總教練蔡士偉賽後做出驚人的下跪舉動，嚇到劉邦宇，蔡士偉說，「劉邦宇的擊球率高，是助攻型的打者，戰術執行也很確實，守備也優異。能7打數都安打，就跟神一樣，要趕快拜啊！這些安打運氣成分很高，有打到棒頭的，也有折到的，還有那種球從壘包彈起來的，有點莫名奇妙。」而且因為嘉義市逆轉勝敗部續命，所以劉邦宇下一場比賽還有機會把紀錄延伸下去。

劉邦宇也覺得不可思議，他坦言，「7支安打裡面大概只有2支比較紮實一點。」被總教練跪下的感覺如何？劉邦宇笑說，「有點嚇到，是一種慶祝方式。」他認為，自己在高二這一年打擊力量方面有成長，玉山盃球隊以高一、高二球員為主，希望能多打幾場吸取經驗。

關鍵字： 2019玉山盃

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