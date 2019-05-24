國田賽／楊俊瀚瞄準破全國　期待隔壁道對決狄格拉斯

▲楊俊瀚。（圖／記者張克銘攝）



記者林育正／台北報導

2019年臺灣國際田徑公開賽即將在本週末於台北田徑場開戰，今年100公尺最佳跑出10秒28的「台灣最速男」楊俊瀚，目標打破自己寫下的10秒11全國紀錄，邁向世錦賽的參賽標準10秒10，以及奧運標準10秒05。

「先拚破全國再說，破全國就有機會。」楊俊瀚說。而今年賽季已經逐漸有其他國家選手達標奧運，他表示並不會給他帶來壓力，「搞不好我也有在進步，只是時間還沒到，就盡力準備跟調整。在台灣比賽氣候、準備方面更踏實，趁著機會去把握，嘗試能不能再進步。」

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楊俊瀚日前在日本大阪田徑黃金大獎賽抱回200公尺銀牌，跑出20秒50的成績。他跟著跑出19秒84的諾曼（Michael Norman）衝線，原以為有機會達標奧運讓他有些扼腕。「他19秒80，加個0.2秒我想說會達標喔，結果怎麼差那麼多。從亞錦賽、全大運到接力賽狀態有點起來，日本有點疲勞，第1趟就跑20秒50，2050狀況還不錯，如果有預賽的話會更好。」

今年賽事話題性十足，100公尺更邀請來曾放話要擊敗博爾特(Usain Bolt)的奧運銅牌狄格拉斯，也讓楊俊瀚非常興奮。「覺得很難得，我們去的國外賽事不一定會有這麼厲害的選手參加，希望每一趟比賽都可以跟他競爭、對決。」這次賽事官方，極有可能將兩人放在隔壁賽道對決。

臺灣國際田徑公開賽25日賽程，楊俊瀚和狄格拉斯預計在下午3點半出戰100公尺預賽，決賽則是在晚間7點。

▲左起陳傑、鄭兆村、楊俊瀚、陳奎儒 。（圖／記者洪偵源攝）



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