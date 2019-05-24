運動雲

>

國田賽／奧運達標沒多想　鄭兆村要為地主觀眾擲好擲滿

ETtoday運動雲

▲▼2018雅加達亞運,田徑,男子標槍,鄭兆村。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭兆村。（圖／記者李毓康攝）

記者洪偵源／台北報導

「黃金右臂」鄭兆村18日在鑽石聯賽上海站以87公尺12，達到2020年東京奧運標槍參賽標準，成為台灣第一位取得奧運門票的田徑選手，現在即將要回到他的幸運地台北田徑場出征台灣國際公開賽，目標要6次擲出80公尺，原來他之前的比賽，表現不管多出色，都沒有滿6擲。

鄭兆村出於對地主觀眾的回饋，立誓要比滿全場，也就是6次試擲都要出場，而且每一次都要在80公尺以上，而且不論是亞錦賽金牌，還是鑽石聯賽奪銀達奧運標，他才發現都沒有6次擲滿，但在主場出賽就不一樣了。

請繼續往下閱讀...

身為田徑第一位達奧運標的台灣選手，鄭兆村笑說：「我自己都沒想到，真的很意外，我只是達到階段性目標而已，當時沒有額外對成績有所追求，比完亞錦賽、鑽石聯賽回來有比較放鬆。」

鄭兆村表次，在台灣出賽又是不一樣的使命，因此給自己訂下每一擲都要超過80公尺，且要擲滿6次的目標，畢竟這裡是自己的主場，「之前成績好，沒擲完都因為有些意外小插曲，所以這次要擲滿。」

達到奧運參賽標，鄭兆村坦言壓力有稍微減輕，但接下來就是為奧運好好備戰，他也關心之前參加跆拳道世錦賽被對手正拳誤擊面部送醫的劉威廷，交情不錯的兩人，最近幾乎沒機會碰面，「我上海回來還沒辦法回國訓，看到他比賽就這樣突然被打一拳，他還好吧？」

台北田徑場是鄭兆村的福地，他曾在台北世大運繳出91公尺36的亞洲紀錄，問到是否在福地衝擊自己的紀錄，他笑回：「這個要留在奧運！」

關鍵字： 田徑鄭兆村標槍東京奧運

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

推薦閱讀

世界盃射箭賽安塔利亞站　中華女團晉級金牌戰

嘉信挑戰賽／首輪繳68桿　潘政琮暫並列第13

亞洲盃3X3／中華女大勝薩摩亞　2勝1敗無緣會內賽

職籃公司還沒成立　體育署暫不撥款補助

熱門新聞

中職二軍／觸身球清空板凳　林威助：故意的？林振賢：故意

中職二軍／還原衝突事件　林振賢：沒說觸身球是故意

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

中職／伯納直覺對了！陳子豪代打轟　但明天繼續板凳

中職／林威助震怒：二軍積極進攻是基本，對方竟故意觸身

SBL／達欣回社甲　張智峰「又」碰球隊不玩：擔心球員後續

讀者回應

﻿

最新新聞

1SBL／張智峰又碰球隊不玩心情差

2大專系際盃　輔大企管搶進四強

3還原衝突事　林振賢：沒說是故意

4國田賽25日焦點　楊俊瀚百米飆速

5中道中學解散　未來轉型社團球隊

熱門新聞

1故意觸身清空板凳　林威助質問林振賢：故意的

2還原衝突事　林振賢：沒說是故意

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4陳子豪代打開轟　伯納的直覺對了

5林威助震怒：二軍積極進攻，對方竟故意觸身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

陳禹勳上場中繼投出三上三下的半局 | 05_23 Lamigo vs 兄弟 八局下

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366