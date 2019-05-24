國田賽／奧運達標沒多想　鄭兆村要為地主觀眾擲好擲滿

▲鄭兆村。（圖／記者李毓康攝）



記者洪偵源／台北報導

「黃金右臂」鄭兆村18日在鑽石聯賽上海站以87公尺12，達到2020年東京奧運標槍參賽標準，成為台灣第一位取得奧運門票的田徑選手，現在即將要回到他的幸運地台北田徑場出征台灣國際公開賽，目標要6次擲出80公尺，原來他之前的比賽，表現不管多出色，都沒有滿6擲。

鄭兆村出於對地主觀眾的回饋，立誓要比滿全場，也就是6次試擲都要出場，而且每一次都要在80公尺以上，而且不論是亞錦賽金牌，還是鑽石聯賽奪銀達奧運標，他才發現都沒有6次擲滿，但在主場出賽就不一樣了。

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身為田徑第一位達奧運標的台灣選手，鄭兆村笑說：「我自己都沒想到，真的很意外，我只是達到階段性目標而已，當時沒有額外對成績有所追求，比完亞錦賽、鑽石聯賽回來有比較放鬆。」

鄭兆村表次，在台灣出賽又是不一樣的使命，因此給自己訂下每一擲都要超過80公尺，且要擲滿6次的目標，畢竟這裡是自己的主場，「之前成績好，沒擲完都因為有些意外小插曲，所以這次要擲滿。」

達到奧運參賽標，鄭兆村坦言壓力有稍微減輕，但接下來就是為奧運好好備戰，他也關心之前參加跆拳道世錦賽被對手正拳誤擊面部送醫的劉威廷，交情不錯的兩人，最近幾乎沒機會碰面，「我上海回來還沒辦法回國訓，看到他比賽就這樣突然被打一拳，他還好吧？」

台北田徑場是鄭兆村的福地，他曾在台北世大運繳出91公尺36的亞洲紀錄，問到是否在福地衝擊自己的紀錄，他笑回：「這個要留在奧運！」