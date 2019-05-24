國田賽／鄭兆村領銜田徑F4　喊話攜手進軍東京奧運

▲左起陳傑、鄭兆村、楊俊瀚、陳奎儒。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

2019年台灣國際田徑公開賽，將於25日起在台北田徑場點燃戰火，率先達奧運標的「黃金右臂」鄭兆村，也喊話要與中華隊隊友一起進軍奧運，並在賽前記者會上與陳傑、楊俊瀚和陳奎儒宣示前進2020的決心。

台灣國際田徑公開賽24日在台北田徑場舉行賽前記者會，由鄭兆村、陳傑、陳奎儒以及楊俊瀚代表中華隊出席，鄭兆村表示，達標的事情沒有多想，只是完成階段性任務，希望能（與隊友）一起進軍奧運。

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鄭兆村本月18日在鑽石聯賽上海站，在男子標槍決賽中以87公尺12拿到銀牌，創下本季個人最佳成績，同時達到2020年東京奧運參賽標（85），成為台灣第一位達奧運標的田徑選手。

田徑協會理事長葉政彥記者會致詞時指出，現在是選手爭奪奧運門票的重要時刻，也希望藉此賽事，中華隊選手在自家場地能有好的表現，加上請來奧運金牌等級的選手，希望彼此都能有亮眼成績。

400公尺跨欄名將陳傑，是國內現役選手中，唯一參加過兩次奧運，他說參加過幾次奧運並非重點，而是能不能專注當下的訓練，專注在自己身上，表現自然會有突破，目標就是達奧運標。

陳奎儒也提到：「這次很簡單，就是爭取達奧運標，也希望不只能達標，還能擊敗奧運選手，把冠軍留在台灣。」

今年公開賽請來兩屆奧運跳遠金牌、來自美國的泰勒（Christian Taylor），以及2016年里約奧運男子100公尺短跑銅牌狄格拉斯（Andre De Grasse），還有加拿大男子110公尺跨欄第一把交椅的卡布（Johnathan Cabral）。

▲鄭兆村是台灣第一位達奧運標的田徑選手。（圖／記者李毓康攝）