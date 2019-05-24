中職／為了桃猿動紫趴　滅火器與小男孩互尬全猿經典金曲

▲桃猿動紫趴小男孩樂團。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿2019動紫趴將在5月31日至6月2日在全猿主場爆發，週日天團宇宙繼續登場的樂團就是演唱Lamigo桃猿隊年度歌曲「征服」的全猿天團-小男孩樂團 （Men Envy Children - MEC Band）。



小男孩樂團以豐富的創作力以及熱情陽光的女聲演繹叱吒樂團界，連續為2018年以及2019的全猿主場年度主題曲創作，「We Are」與「征服」深植人心，對於全猿主場有著濃厚感情的小男孩樂團繼開幕戰後再度蒞臨全猿主場，傳遞動紫熱情，這次帶來更多歌曲，週日賽後征服開唱！



除了帶來團員經典的創作以及全猿主題曲外，小男孩樂團與滅火器樂團兩大全猿好朋友其實從未在全猿主場同台演出，如今在新光動紫趴美夢成真，小男孩樂團與滅火器樂團特別為了現場的10號隊友端出新鮮的牛肉，兩團將共同改編並且現場合作表演全猿經典金曲「We Are X Super Monkeys」，是大家從未看過的表演對戰，絕對熱血精彩！



小男孩樂團在6月2日賽後帶來表演，緊接著滅火器樂團登場，要為新光動紫趴天團宇宙畫下美好句點，一起來週日新光動紫趴，征服對手、We Are小男孩正式開始！