法網／謝淑薇籤運超差分入死亡區　次輪對手曾闖4強還同區小威

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

法網單打籤表在24日凌晨出爐，列第25種子的台灣一姐謝淑薇分在籤表最上半區，有可能在第3輪32強就要面對第8種子芭提(Ashleigh Barty)，同區的對手還有女網GOAT小威廉斯(Serena Williams)以及大坂直美，堪稱是今年法網最恐怖的一區。

謝淑薇首輪的對手，將是世界排名79的瑞士選手格露比琪(Viktorija Golubic)，兩人曾在2017年的WTA 125K華欣女網賽交手，謝淑薇以直落二獲勝。次輪有可能碰上生涯沒有交手紀錄的佩特珂薇琪(Andrea Petkovic)。

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不過佩特珂薇琪善打法網，曾經在2014年殺進4強，去年也闖進32強，但她今年紅土賽季表現不佳，並非完全沒有機會。若順利挺進第3輪32強最有可能的對手，則是生涯對戰吞過1敗的第8種子，澳洲好手芭提。

法網官網預測，前8強對戰組合為大坂直美對芭提；哈勒普(Simona Halep)對科維朵娃(Petra Kvitova)；史蒂芬斯(Sloane Stephens)對貝爾騰斯（Kiki Bertens）；科柏（Angelique Kerber）對普利絲可娃（Karolina Pliskova），並不看好上半區的小威廉斯和謝淑薇出線。

法網算是謝淑薇最不會打的大滿貫，過去8次參賽有6次首輪就出局，最佳成績是在2017年闖進32強；2016年則是晉級64強。

法網女單籤表：https://reurl.cc/q42vD

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