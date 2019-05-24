中職直播／近11場僅1勝　兄弟對獅盼止連敗

▲中信兄弟投手艾迪頓。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟對戰Lamigo桃猿苦吞5連敗，近11場僅1勝，24日起與統一獅進行3連戰，首戰由洋投艾迪頓先發，對決獅隊洋投瑞安。比賽晚間6時35分開打，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞》。

兄弟近11場僅有1勝，不過與位居龍頭的桃猿僅有2場勝差，上半季仍有機會，今天對戰統一獅要全力搶勝。艾迪頓今年先發7場有3場優質先發，戰績4勝3敗，防禦率6.45，今年對獅隊先發過一場，僅投4.1局慘失9分吞敗，但近一次先發對富邦悍將先發6.1局僅失2分，期待今天複製上一戰表現。

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本季面對統一獅打線，艾迪頓被打擊率0.440；對右打者被打擊率0.313；對左打者被打擊率0.667，蘇智傑對戰3打數2安打，都是全壘打，要加以留意。

瑞安傷後歸隊不久，先發2場都拿勝，防禦率僅1.64，本季首度對戰兄弟；去年對兄弟則有10場，拿下4勝1敗，防禦率3.41，為對戰3隊中最低，但要小心對方左打部隊，陳子豪、王威晨、周思齊去年對戰打擊率都超過3成，右打詹子賢對戰21打數8安打，包括1轟，打擊率高達0.381，也必須提防。

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