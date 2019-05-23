中職／每種球路都是對決球　王溢正飆K創紀錄





▲王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／高雄報導

Lamigo桃猿王溢正7局飆11K無失分好投，加上打線首局灌6分奠定勝基，助隊終場7比0擊敗中信兄弟，取得對戰5連勝。桃猿總教練洪一中認為捕手功不可沒，王溢正也認同，「小胖（林泓育）很瞭解我，今天他在配球上沒有固定那種球路是武器球，每種球都是對決球。」

王溢正賽後直呼天氣相當悶熱，但狀況保持不錯，最終以101球投完7局無失分，只被敲3安，其中在4、5局連6K，追平本土投手紀錄，單場飆11次三振創下生涯新高，獲選單場MVP。

請繼續往下閱讀...

對於自己破三振紀錄，他坦言並沒注意：「在場上就是專注比賽，沒有發現三振數，只是想要抓出局數。」不過他認為今天的直球感覺不錯，變化球也收到不錯效果，在投球上感覺確實比以往來得好，「內外角控制好很多，可能還是會遇到稍微偏差的狀況，但基本上質量還是很好。」

目前四隊戰績互咬，桃猿對兄弟橫掃2連戰，也將勝差拉開至兩場，王溢正坦言，賽前多少會有些壓力，但還是告訴自己平常心面對，「不需要想太多，還是要按照往常，把自己的工作做好很重要。」

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！