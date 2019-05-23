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大專系際盃／八強首戰精彩不斷　成大環工取得首勝

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▲大專系際盃，成大環工擊敗虎尾飛機奪八強首勝。（圖／大專體總提供）

▲大專系際盃成大環工擊敗虎尾飛機奪八強首勝。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

2019全國大專院校系際盃八強賽今（23號）開打，八強列車首戰由成大環工棒球隊對上虎尾飛機棒球隊，成功大學環境工程學系最終以8比7一分差距驚險拿下第一戰，搶下第一張四強門票。成大環工陳嘉佑在第三局兩出局後，擊出一記全壘打，也是八強賽事中的第一支全壘打。

在前幾局中，雙方比數咬得相當緊，互不相讓，在第三局時兩方仍是2：2平手狀態，直到第五局虎尾飛機連奪兩分，將比數拉至5:2。

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不料，從第六局開始，虎尾飛機防守出現漏洞，成大環工順勢調整狀態，急起直追，背號51號打者陳聖峰打出一支重要的中右外野強勁安打，二三壘順勢跑回本壘，成功追平比數，比賽回到原點，五比五平手狀態。

第七局下半，成大環工背號99號歐柏廷在跑壘時，一度出現雙腿抽筋狀況，經過簡單治療後，堅持留在場上，他笑著說：「算是用意志力在撐吧！」。第八局時成大環工拿下兩分，以兩分之差成功逆轉，在最後一局的關鍵戰役，也順利守下虎尾飛機，最終虎尾科大以比分7:8輸給了成大環工隊。

▲大專系際盃，成大環工擊敗虎尾飛機奪八強首勝。（圖／大專體總提供）

▲大專系際盃成大環工擊敗虎尾飛機奪八強首勝。（圖／大專體總提供）

值得一提的是，在第一局下半場成大環工背號10號游擊手李承駿表現亮眼，內野撲球，成功接殺對方球員李偉仁，抓下第一局的第二個出局數，精采守備也讓現場觀眾眼睛為之一亮，同時，他在今天也擊出三支安打。

本場MVP成大環工背號12號陳嘉佑，在第三局兩出局數的狀況下，擊出全壘打，球直中中外野看板，而他在本場賽事中以五個打擊數、三支安打，其中包含一支全壘打的優異表現，拿下本場MVP，更獲得大會致贈的紀念球棒一支。同時，陳嘉佑的家人們今日也特地到場為他加油，親眼見證了他的優異表現，陳嘉佑的爸爸直呼：「很感動！總算打出第一支全壘打被我看到！」。

陳嘉佑提到今日成大環工隊在打擊方面表現仍有待修正，在上半場時過於猶豫，等待好球，致使打擊狀況不佳，在之後的賽事中需要再做調整。搶下第一張四強門票的他們，接下來的表現也讓人相當期待。 

另一方面，虎尾飛機棒球隊教練兼隊長李偉仁表示此場賽事中並沒有將打擊發揮得很好，加上後面幾局失誤率過高，以致最終並沒有取得勝利，但提到整表現他仍然稱讚球隊，他說：「大家都很積極！沒被拉大比數。」

▲大專系際盃，本場MVP陳嘉佑擊出了一支全壘打。（圖／大專體總提供）

▲本場MVP陳嘉佑擊出了一支全壘打。（圖／大專體總提供）

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