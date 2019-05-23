玉山盃／天賦點滿！高一怪力男李灝宇　讓教練想到蘇智傑

▲桃園市來自平鎮高中的高一「怪力男」李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）



記者路皓惟／羅東報導

「他就是天生打棒球的料！」桃園市總教練藍文成給小高一李灝宇如此的高評價，他在23日對戰南投縣比賽，單場5打數3安打，轟一發滿貫砲，猛灌6分打點，差一支一壘安打就締造「完全打擊」紀錄。而他的打擊天賦讓藍總直接聯想到蘇智傑和楊家維兩名職棒球星。

李灝宇少棒就展現驚人的棒球天賦，特別在打擊區上的表現，少棒時期就摘了不少打擊獎，2015年U12世界盃獲得明星三壘手獎，2017年世界青少棒賽5場比賽，打擊率高達.429，14打數擊出的6支安打中，有5支全壘打，掃進17分打點，是中華奪冠的最大功臣。在今年高中木棒聯賽，李灝宇獲得全壘打獎。

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李灝宇表示，比起同年紀的球員，力量好像真的有比較大。平鎮高中教練都稱他為「怪力男」，而李灝宇最喜愛的球員也剛好是洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），兩人不僅打擊型態像，力量還都很大。

今日對戰南投縣轟出滿貫砲，這是李灝宇高中生涯正式比賽的第5轟，他說：「升上高中之後，打擊進步許多。以前國中時候不動的運用雙手，導致身體衝太快，現在領悟很多東西，練習量也比較多。」

揮棒力量比同年齡層還要強，自然驅使李灝宇想往更高階的投手挑戰，最想對決速球派投手，「我喜歡打快球，球速越快越開心，這樣會有挑戰職棒投手的感覺。」

「他就是個天生好手，生下來就是要來打棒球的，球感實在是太好了，未來肯定大有可為！」藍文成談到子弟兵，講到眼睛在發亮，棒球天份讓他聯想到蘇智傑和楊家維兩位平鎮高中畢業的得意門生，「這就是與生俱來的天份，他們天生就是打棒球的料。」

年僅高一李灝宇直接參加高中棒球聯賽木棒組比賽，由此可見實力非凡，今年首次參加玉山盃，他目標入選U18世界盃中華隊國手，「去年看到學長李晨薰高一就中國手，覺得很羨慕，所以我也想高一就當國手。」

▲李灝宇被總教練藍文成讚天生打棒球的料。（圖／學生棒聯提供）



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