大專系際盃／因為棒球連結相聚　真理運管自在面對

▲大專系際盃,真理運管球員期許能以平常心面對每場比賽。（圖／大專體總提供）



體育中心／綜合報導

「棒球對我們來說，就是無論未來到了哪裡，我們都能藉著棒球再次連結，聚在一起。」真理大學運動管理學系隊長卜延辰給這支棒球隊下了形容詞——「自在」。

真理運管棒球隊在2019全國大專院校系際盃賽事中，原先第一階段目標為進入八強全國賽，在成功打進八強後，他們的下一階段目標瞄準冠亞賽，5月24號將在國立臺灣體育運動大學棒球場上對上雲科電機系，真理運管棒球隊期許能再度發揮實力，奪下最後戰役的門票。

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真理運管棒球隊隊伍由一般組校隊成員和畢業學長組成，考量時間問題，賽前僅有過一次的團練，其餘皆是自主訓練。自我期許相當高的他們，平時一週最少三天的練習，賽前更是幾乎每天都到球場報到。卜延辰認為球隊每一次的練習都能感受到輕鬆、自在的氛圍，不會因為學長、學弟身份不同而感到拘束，也透過每一場比賽彼此磨合，讓練習氣氛越來越好，成為球隊的一股力量。

真理運館棒球隊教練黃至論說：「目前的優勢是打擊，我們的打擊是優於守備的。」他也提到在打擊方面球員卜延辰、余睿哲、巫明翔等等都相當出色。黃至論提醒球隊沒有永遠擊不倒的對手，他說：「打了才知道，不要先怯戰害怕！」。

然而，卜延辰也提出現在球隊面臨的問題，他表示球隊遇強則強、遇弱則弱，容易因為對手的實力強弱而影響自身表現，狀況好時能穩定發揮實力，但若是輕敵時，球隊容易表現失常，他坦言：「還是不夠穩定！」。

真理運管棒球隊將在24號對上雲科電機棒球隊，卜延辰希望面對這次的八強賽事，球員們能確實做好該做的事，展現平時練習的水準，不受電視轉播影響而緊張、失常，順利奪下獎盃。

▲大專系際盃,真理運管8強首戰將對上雲科電機。（圖／大專體總提供）



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