運動雲

>

大專系際盃／因為棒球連結相聚　真理運管自在面對

ETtoday運動雲

▲大專系際盃,真理運管球員期許能以平常心面對每場比賽。（圖／大專體總提供）

▲大專系際盃,真理運管球員期許能以平常心面對每場比賽。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

「棒球對我們來說，就是無論未來到了哪裡，我們都能藉著棒球再次連結，聚在一起。」真理大學運動管理學系隊長卜延辰給這支棒球隊下了形容詞——「自在」。

真理運管棒球隊在2019全國大專院校系際盃賽事中，原先第一階段目標為進入八強全國賽，在成功打進八強後，他們的下一階段目標瞄準冠亞賽，5月24號將在國立臺灣體育運動大學棒球場上對上雲科電機系，真理運管棒球隊期許能再度發揮實力，奪下最後戰役的門票。

請繼續往下閱讀...

真理運管棒球隊隊伍由一般組校隊成員和畢業學長組成，考量時間問題，賽前僅有過一次的團練，其餘皆是自主訓練。自我期許相當高的他們，平時一週最少三天的練習，賽前更是幾乎每天都到球場報到。卜延辰認為球隊每一次的練習都能感受到輕鬆、自在的氛圍，不會因為學長、學弟身份不同而感到拘束，也透過每一場比賽彼此磨合，讓練習氣氛越來越好，成為球隊的一股力量。

真理運館棒球隊教練黃至論說：「目前的優勢是打擊，我們的打擊是優於守備的。」他也提到在打擊方面球員卜延辰、余睿哲、巫明翔等等都相當出色。黃至論提醒球隊沒有永遠擊不倒的對手，他說：「打了才知道，不要先怯戰害怕！」。

然而，卜延辰也提出現在球隊面臨的問題，他表示球隊遇強則強、遇弱則弱，容易因為對手的實力強弱而影響自身表現，狀況好時能穩定發揮實力，但若是輕敵時，球隊容易表現失常，他坦言：「還是不夠穩定！」。

真理運管棒球隊將在24號對上雲科電機棒球隊，卜延辰希望面對這次的八強賽事，球員們能確實做好該做的事，展現平時練習的水準，不受電視轉播影響而緊張、失常，順利奪下獎盃。

▲大專系際盃,真理運管球員期許能以平常心面對每場比賽。（圖／大專體總提供）

▲大專系際盃,真理運管8強首戰將對上雲科電機。（圖／大專體總提供）

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： 大專系際盃真理運管

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／鄭凱文拋球被罵後一週！2度向球迷鞠躬

伊谷達拉讚柯瑞史上第2強　嘴綠不屑外界質疑勇士一哥：懂啥

中華白新世代5長人　齊聚改造盼接班台籃支柱

中職／看不到桃猿與統一轉播　球迷要捍衛收視權益

中華白16名國手挑3年　帕克：他們將是國家隊未來

小熊終結者打擊站「海邊」　轉播單位看傻笑翻天

讀者回應

﻿

最新新聞

1朱育賢適時安打　2局桃猿7比0兄弟

2大都會浪人坐uber 2小時上大聯盟

3大王7下保送帶動4分大局　火腿領先樂天

4華南少棒新北、台中24日爭四強

5陳晨威會跑又會打到外野減輕負擔

熱門新聞

1鄭凱文拋球爭議後一週！2度向球迷鞠躬

2小AI讚柯瑞史上第2強！嘴綠不屑質疑

3中華白新世代5長人 接班台籃支柱

4看不到猿獅轉播　球迷要捍衛收視權益

516國手挑3年　帕克找齊男籃未來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

跆拳道美國公開賽 大會掛我國國旗遭大陸隊抗議

王威晨判斷方向錯誤，讓陳重羽的安打送回隊友，獅隊拿下第一分 | 05/14 統一 vs 兄弟 五局上

索沙大殺四方，連續10場優質先發，投手三冠王持續獨領風騷 | 05/21 富邦 vs 統一 賽後

中華職棒30周年05/014~05/19精彩投打(投手篇)

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366