尼克交易波辛基斯有秘辛　風波不斷恐影響未來合約

▲波辛基斯威脅尼克將自己交易。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

尼克本季戰績全聯盟墊底，他們從開季沒多久後就選擇擺爛打算在今夏從自由市場幹大事，在季中的時候還把隊中的淺力長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)交易給獨行俠，原先外界都認為尼克是要清空薪資空間，但近期尼克總裁米爾斯(Steve Mills)卻透露這筆交易是「逼不得已」因為波辛基斯威脅球隊7天內把自己交易，不然就回歐洲打球。

已經決心要擺爛的尼克，把陣中許多主力球員全數買斷，而在季中交易時，他們卻做出驚人之舉，就是把頂級長人波辛基斯交易到獨行俠，因為波辛基斯在2015年被選中之後，就成為尼克全力培養的對象，雖然他在上季遭逢左膝十字韌帶撕裂的嚴重傷勢，但他仍用超強的表現征服了紐約球迷，大家也都期望他的歸來，不過尼克卻把「獨角獸」送出去也震驚了所有人。

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雖然外界認為尼克是因為沒有耐心等到波辛基斯康復，並且想要在自由市場搶人才會選擇把他交易，但米爾斯卻在近期出面表示這都是出自無奈，「波辛基斯直接跟我們說他不想留在這裡，未來絕對不會和尼克續約，只給了7天要我們把他交易出去，否則就要回到歐洲打球。」

這樣的說法一爆出來後，無疑對於波辛基斯是一大打擊，因為他先前涉入一起性侵害的案子至今仍未有下文，但聯盟已經認定只要案情嚴重就會取消交易，在上週，波辛基斯又在夜店與球迷發生衝突，甚至被打到頭部濺血，場外風波不斷，這也可能會影響到未來獨行俠給他的合約。

▲波辛基斯在尼克證明身手贏得紐約球迷熱愛。（圖／達志影像／美聯社）

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