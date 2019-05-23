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中職／王溢正對決蔡齊哲　運彩看好桃猿5連勝

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▲▼ 中華職棒統一獅對桃猿-王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

▲王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿和中信兄弟本週龍頭之爭二連戰，第一場比賽雙方皆派出洋投先發，最終由猿隊以3:2一分之差險勝，也讓Lamigo暫時以1場勝差領先中信。第二戰將上演土投大對決，桃猿由姐姐王溢正掛帥主投，兄弟則由蔡齊哲先發搶勝。運彩開盤看好桃猿。

遊戲玩法有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.90，中信兄弟受讓1.5分，賠率1.60。

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不讓分開盤，Lamigo桃猿賠率1.55、中信兄弟賠率1.95。大小分開出10.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

王溢正目前戰績4勝0敗，防禦率4.17，尚未嘗過敗績，面對中信兄弟曾出賽3場，2場為先發，1場為中繼，總計14局的投球，被敲15支安打，其中包含3發紅不讓，失9分有6分為自責分，被打擊率0.263。

蔡齊哲本季成績2勝3敗，防禦率4.33，今年僅有1次對戰Lamigo桃猿的紀錄，3月27日在洲際主場面對暴力猿，先發投不滿5局，4.1局的投球挨了8支安打，其中包含朱育賢的全壘打，掉4分皆為自責分，對戰防禦率高達8.31。

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