Drake在場邊瘋狂干擾對手　公鹿教練不爽認為太超過

▲德瑞克(Drake)跟暴龍球員互動交流。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

暴龍在22日擊敗了公鹿,成功將東區冠軍戰扳成2比2平手,主場球迷也無所不用其極去干擾公鹿,而最狂的就是加拿大著名歌手德瑞克(Drake),他不僅在場邊直接噴對手垃圾話,還會跟裁判交流並且跟暴龍球員一起討論球場問題,甚至在G4他還幫暴龍主帥納斯(Nick Nurse)按摩,對於他這樣的情形,公鹿教練巴登霍澤(Mike Budenholzer)超不爽,認為德瑞克根本在干擾比賽超出了球迷該有的規範。

身為加拿大人的德瑞克,只要暴龍有比賽幾乎從來不會缺席,他對於暴龍的熱愛可說幾近瘋狂程度,在本季季後賽他也全程到場加油,甚至在次輪系列賽還與恩比德(Joel Embiid)互噴垃圾話。而到了與公鹿的東區冠軍戰,在安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)G3比賽6犯離場後,德瑞克開始帶頭慶祝並揮手跟他再見,G4「字母哥」在罰球線上投出「三不沾」德瑞克又在場邊嘲諷,還笑到快喘不過氣,在興奮的時候還跑去幫納斯按摩肩膀,完全成了暴龍最狂球迷。

Drake was the ultimate Raptors fan in Game 4 pic.twitter.com/N6QSHRV6cR