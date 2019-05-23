Drake在場邊瘋狂干擾對手　公鹿教練不爽認為太超過

▲德瑞克(Drake)跟暴龍球員互動交流。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

暴龍在22日擊敗了公鹿，成功將東區冠軍戰扳成2比2平手，主場球迷也無所不用其極去干擾公鹿，而最狂的就是加拿大著名歌手德瑞克(Drake)，他不僅在場邊直接噴對手垃圾話，還會跟裁判交流並且跟暴龍球員一起討論球場問題，甚至在G4他還幫暴龍主帥納斯(Nick Nurse)按摩，對於他這樣的情形，公鹿教練巴登霍澤(Mike Budenholzer)超不爽，認為德瑞克根本在干擾比賽超出了球迷該有的規範。

身為加拿大人的德瑞克，只要暴龍有比賽幾乎從來不會缺席，他對於暴龍的熱愛可說幾近瘋狂程度，在本季季後賽他也全程到場加油，甚至在次輪系列賽還與恩比德(Joel Embiid)互噴垃圾話。而到了與公鹿的東區冠軍戰，在安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)G3比賽6犯離場後，德瑞克開始帶頭慶祝並揮手跟他再見，G4「字母哥」在罰球線上投出「三不沾」德瑞克又在場邊嘲諷，還笑到快喘不過氣，在興奮的時候還跑去幫納斯按摩肩膀，完全成了暴龍最狂球迷。

請繼續往下閱讀...

Drake was the ultimate Raptors fan in Game 4 pic.twitter.com/N6QSHRV6cR — ESPN (@espn) 2019年5月22日

德瑞克這些瘋狂的行為，也引起了巴登霍澤不滿，「在比賽期間，球迷是不允許進入球場的，無論Drake在暴龍的身份是什麼，他也應該要遵守，這些都是有一定的界線。」

除了公鹿教頭不滿之外，就連「字母哥」過去在歐洲的經紀公司主管Georgios Dimitriopoulos也在推特上發文批評德瑞克，「想像一下，一名歌手兼運動員坐在VIP位置上，就在紀錄台的旁邊，在比賽進行中站到場上，他知道鏡頭會在自己身上，偶爾是甚至會有人幫模按摩，場邊的安管人員也允許德瑞克這麼做，我以前從來沒看過這麼不尊重比賽的人。」不過這條推特現在已經被刪除。

德瑞克現在幾乎成了暴龍的大使，比賽中他幫納斯按摩的影片也瞬間引起熱議，不過納斯本人在受訪被問及是否被干擾到，他卻表示完全沒有感覺，甚至不會讓自己分心，但德瑞克瘋狂的行為，也讓公鹿當地電台目前用禁播他的歌曲來進行回擊。

▲德瑞克(Drake)在場邊的行為讓公鹿教練很不爽。（圖／CFP）

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！