恩比德復出「喘吁吁」11投2中　七六人決勝節遭尼克打爆又輸

記者游郁香／綜合報導

七六人一哥恩比德(Joel Embiid)歷經「左膝管理」與禁賽3場後，今(13)日終於在NBA盃小組賽復出，迎來本季首秀，不過自巴黎奧運金牌戰後就沒出賽紀錄的他，開賽不到5分鐘已氣喘吁吁，舉手請求暫停，他回歸首戰僅打了26分鐘，11投2中手感不佳，拿下13分、5助攻，無力幫助費城取勝。

▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

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恩比德缺席了本季前9戰，其中6場是因為「左膝管理」，最近3場則是因為他在休息室推了記者遭禁賽，睽違3個月重返賽場，這位MVP長人首次聯手新搭檔喬治(Paul George)，首節進行不到5分鐘，恩比德顯得氣喘吁吁，舉手請求暫停，他回到板凳席休息前，2投0中貢獻1助攻。

恩比德上半場出賽13分鐘，未能命中任何一個球，他前2節得到的8分都來自罰球線，另抓下4籃板，直到第3節還剩3分鐘左右，他才投進本場首個進球，是一顆27呎三分球，幫助七六人追到60比61；前3節打完，費城以75比78緊追在尼克之後。

▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

不過費城決勝節被尼克打出33對24的猛攻，恩比德在場上也沒太多貢獻，他在最後6分21秒就被換下場，最終七六人以99比111落敗，戰績持續下滑到2勝8敗，在東區僅優於今日也輸球的暴龍(2勝10敗)。

恩比德回歸首戰並不在狀態內，表現相當掙扎，11投2中僅得13分、3籃板、5助攻和1火鍋，不過讓費城欣慰的是，頂尖搖擺人喬治打出了加盟以來的最佳表現之一，他猛砍29分、10籃板、3助攻，外帶3抄截、1火鍋，三分11投7中。

▲七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）