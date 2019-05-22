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橄欖球亞錦賽／不想再降級　中華隊首戰新加坡非贏不可

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▲▼ 橄欖球亞錦賽賽前記者會 。（圖／記者洪偵源攝）

▲橄欖球亞錦賽賽前記者會，中華隊宣示不想再降到二級。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

去年亞錦賽升上一級後，中華橄欖球代表隊，今年在台北主場迎接保級挑戰，29日首戰面對新加坡就非贏不可，橄欖球協會理事長黃漢滄也喊出不想再回去的願景。

中華隊2017年在台北田徑場力拚保級失利，但去年又從二級出線回到一級的懷抱，黃漢滄在22日的賽前記者會上，表示好不容易回到一級，就不想再回去了，希望此次能成功續留。

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亞錦賽分為頂級、一級、二級與三級，三級又分為中區、東南區與西區，中華隊目前所處的一級有斯里蘭卡、新加坡以及菲律賓。

中華隊總教練黃鴻龍表示，在主場迎敵，有的是主場優勢，目前評估新加坡的實力較不如菲律賓與斯里蘭卡，因此首戰面對新加坡，目標就是全力搶勝。

黃鴻龍提到，新加坡隊中有許多歐美籍的球員，雖然身材高大，但機動能力不見得出色，這是中華隊要利用的優勢，會針對這一點進行突破。

隊長張維強認為，由於賽制算單淘汰，沒贏下新加坡，後面難度更高，加上大家跟理事長說的一樣，不想再回去，主場會比平常亢奮，也可能興奮過頭出狀況，所以保持冷靜相當重要

中華隊29日晚間7點迎戰新加坡，在此之前5點會進行斯里蘭卡與菲律賓的比賽，兩邊的勝方晉級決賽，敗方打3、4名排名賽，只要贏下第一場，中華隊保級的機率就大幅增加。

關鍵字： 橄欖球

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