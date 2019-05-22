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詹皇轉西區使NBA收視下滑　主席想提早比賽時間

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▲▼詹姆斯,LeBron James。（圖／CFP）

▲詹姆斯轉戰西區導致NBA收視率下滑。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

本季NBA收視率出現下滑，《ESPN》和《ABC》的例行賽平均收視率與上季相同，不過《TNT》卻比上季下滑了12％，對於這樣的情形，NBA主席席爾瓦(Adam Silver)表示這與詹姆斯(LeBron James)轉戰西區有很大關聯，為了改善這種狀況，未來將會考慮把西區比賽時間提早。

席爾瓦表示，「這個國家有50％的收視群眾都位在東區，所以如果西區的比賽在晚上10點30分開始，那在11點至11點30分這段時間會失去很多觀眾，大部分的家庭都會在這個區間關掉電視，因為他們隔天都需要早起上班。」

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隨後席爾瓦進一步說明收視率下滑主因，「詹姆斯是世界上最偉大球星之一，過去他都在東區打球，所以我認為收視率下滑的一個原因是因為很多西區比賽都太晚了，大多數人都需要休息，從收視率角度來看，詹姆斯沒有進入季後賽，也沒在東區打球，明顯影響收視率。」

▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇。（圖／達志影像／美聯社）

「詹皇」雖然已到達老將年齡，但他的影響力以及在場上的實力仍相當強大，依舊是聯盟第一人，本季他離開騎士首次轉戰西區，雖然表現不達預期，但詹姆斯在湖人生涯首戰以及率隊回歸克里夫蘭的收視率都大幅飆升，回到騎士第一場比賽收視率更高達2.6，創下2015賽季最後一場比賽以來，收視最高的例行賽，可見詹姆斯幾乎就是NBA的收視指標。

對於收視率下滑，席爾瓦也給出解決辦法，「這是我們可以解決的問題，現在我們已經在討論這件事，如果我們把比賽時間提早的話，對於西區的球迷可能沒那麼方便，如果比賽提前到晚上6點開打，許多人可能一下班就要趕去球館，這很不方便，對於西區的觀眾也很不便，但對於全國的角度來看，提前西區的比賽可能是有意義的，今年夏天我們將會和球隊進行討論。」

▲NBA主席席爾瓦，勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲席爾瓦考慮把西區比賽時間提早。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA湖人詹姆斯

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