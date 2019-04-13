不斷更新／伍鐸對戰尼克斯　富邦、桃猿先發名單

▲富邦悍將投手伍鐸。（圖／記者林敬旻攝）



體育中心／綜合報導

富邦悍將13日於新莊主場對戰Lamigo桃猿，兩隊皆由洋投掛帥先發，富邦推出伍鐸力圖中止4連敗，3連勝的桃猿則是推出尼克斯應戰，伍鐸去年對上桃猿戰績4勝2敗、防禦率3.83，尼克斯去年對戰成績8勝4敗、防禦率3.72。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

伍鐸本季3場先發，戰績1勝1敗，19局被擊出22支安打，包括4支全壘打，7三振，2次觸身球，防禦率4.74，WHIP值1.16，今年碰過桃猿1場，拿1勝，先發6局被敲7安，包括朱育賢一發全壘打，失掉4分自責分，3三振，1次觸身球。

尼克斯本季3場先發，吞3敗，18局被敲18安，13次三振，5次四壞球，防禦率5.00，WHIP值1.28，去年碰過富邦9場，取得3勝1敗，對戰防禦率3.65，對戰被打擊率0.278，曾被蔣智賢、高國麟、申皓瑋、林宥穎敲過全壘打。

雙方先發打序：

Lamigo 桃猿

陳晨威 , SS

黃敬瑋 , CF

藍寅倫 , LF

林泓育 , C

朱育賢 , 1B

郭嚴文 , 2B

廖健富 , DH

梁家榮 , 3B

陽耀勳 , RF

富邦悍將

胡金龍 , DH

林哲瑄 , CF

林益全 , 1B

蔣智賢 , 3B

高國麟 , LF

陳品捷 , RF

陳凱倫 , 2B

林宥穎 , C

于孟馗 , SS

▲桃猿先發投手尼克斯。（圖／記者李毓康攝）