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不斷更新／伍鐸對戰尼克斯　富邦、桃猿先發名單

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▲富邦悍將投手伍鐸。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦悍將投手伍鐸。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

富邦悍將13日於新莊主場對戰Lamigo桃猿，兩隊皆由洋投掛帥先發，富邦推出伍鐸力圖中止4連敗，3連勝的桃猿則是推出尼克斯應戰，伍鐸去年對上桃猿戰績4勝2敗、防禦率3.83，尼克斯去年對戰成績8勝4敗、防禦率3.72。

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伍鐸本季3場先發，戰績1勝1敗，19局被擊出22支安打，包括4支全壘打，7三振，2次觸身球，防禦率4.74，WHIP值1.16，今年碰過桃猿1場，拿1勝，先發6局被敲7安，包括朱育賢一發全壘打，失掉4分自責分，3三振，1次觸身球。

尼克斯本季3場先發，吞3敗，18局被敲18安，13次三振，5次四壞球，防禦率5.00，WHIP值1.28，去年碰過富邦9場，取得3勝1敗，對戰防禦率3.65，對戰被打擊率0.278，曾被蔣智賢、高國麟、申皓瑋、林宥穎敲過全壘打。

雙方先發打序：
Lamigo 桃猿
陳晨威 , SS
黃敬瑋 , CF
藍寅倫 , LF
林泓育 , C
朱育賢 , 1B
郭嚴文 , 2B
廖健富 , DH
梁家榮 , 3B
陽耀勳 , RF

富邦悍將
胡金龍 , DH
林哲瑄 , CF
林益全 , 1B
蔣智賢 , 3B
高國麟 , LF
陳品捷 , RF
陳凱倫 , 2B
林宥穎 , C
于孟馗 , SS

▲▼中華職棒總冠軍賽第二戰,尼克斯。（圖／記者李毓康攝）

▲桃猿先發投手尼克斯。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職中華職棒桃猿富邦
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