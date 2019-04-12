日職／宋家豪連5戰無失分防禦率續降　樂天戰績仍第一

▲宋家豪。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天金鷹宋家豪在與軟銀鷹平手時登板，中繼1局無失分，再拿第4個中繼成功，連5戰無失分，防禦率續降。

2局上樂天雙洋砲威勒（Zelous Wheeler） 、布萊許（Jabari Blash）安打串連先馳得點，4局下威勒、銀次連續安打，布萊許獲得保送，足立祐一安打帶回第2分。

請繼續往下閱讀...

軟銀6局上突破樂天先發安樂智大，今宮健太、內川聖一安打，德斯潘耶（Alfredo Despaigne）安打形成滿壘，高梨雄平順利以三振解決上林誠知，再換青山浩二登板，但被松田宣浩安打送回1分，髙田知季選到保送，以2比2平手。

宋家豪7局上登板，先讓牧原大成敲出二壘滾地球出局，然後被今宮健太敲出安打，隨後回穩讓內川聖一敲中外野飛球，再擋住德斯潘耶投手丘前滾地球，完成中繼任務。他本季首戰3月29日失1分後，已經連5戰無失分，防禦率降至1.42。

樂天8局下先由布萊許二壘安打發動攻勢，隨後執行短打戰術攻佔得點圈，渡邊直人獲得觸身球保送，這時甲斐拓也發生捕逸讓跑者進佔三壘，並攻下超前分，然後田中和基執行強迫取分再下一城，9局上終結者松井裕樹順利關門，樂天最終以4比2獲勝，戰績維持洋聯第一。