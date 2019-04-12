戴維斯跨季連53打數無安打！破陳偉殷紀錄　史上第4慘

▲金鶯「鋸砲」戴維斯（Chris Davis）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

金鶯「鋸砲」戴維斯（Chris Davis）開季狀況差到極點，一支安打都打不出來，12日與運動家之戰，3個打數還是沒能擠出安打，本季連32打數無安打，跨季連續53打數無安打，也正式超越陳偉殷的連續51打數無安打紀錄，成為史上第四慘。

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此戰戴維斯擔任第8棒鎮守一壘，2局下從布魯克斯（Aaron Brooks）手中擊出強勁深遠飛球，不過這球被勞瑞安諾（Ramon Laureano）收進手套，接著4局下擊出游擊滾地球出局，7局下第三打席選到保送，8局下站著不動遭三振，今日3打數無安打，吞下1次三振。

戴維斯上一次擊出安打已是去年9月14日，這位前大聯盟全壘打王跨季連續53打數無安打，也超越陳偉殷的連續51打數無安打紀錄，若他狀況持續低迷，下一個恐怕有機會超越萊斯特（Jon Lester）所締造的連66打數無安打最慘紀錄。

此外，今日賽後戴維斯也已經跨季連續61打席未敲安，正式刷新1984年由前印地安人球員貝納察（Tony Bernazard）連57打席紀錄，成為非投手球員最長連續無安打紀錄。

曾經在2013年敲出53轟、2015年47轟，奪得兩屆全壘打王，戴維斯2016年與金鶯7年1.61億美元、年均2300萬美元續約之後，成績直線下滑，從「巨砲」淪為「鋸砲」，今年球季戴維斯出賽11場32打數無安打，僅有5次保送，吞下16次三振，打擊三圍.000/.135/.000，超爛表現也被球迷噓爆，特別是金鶯本季團隊薪資才7200萬美元，他一人就佔了2300萬美元。

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