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三太子盃／莊吉生1小時收工　 輕鬆挺進單打8強

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▲莊吉生。（圖／海碩整合行銷提供）

▲莊吉生。（圖／海碩整合行銷提供）

體育中心／綜合報導

「2019華國三太子國際男子網球挑戰賽」11日在臺北市網球中心繼續展開第四天的精彩賽事，「新台灣一哥」莊吉生只花1小時輕鬆挺進單打8強，「小駱」駱建勛則是苦戰3盤遺憾止步。

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莊吉生迎戰澳洲好手達克沃斯（James Duckworth），經驗豐富的莊吉生靠著穩定性技高一籌，只花一個小時，以兩個6-2輕鬆挺進八強，成功為2016年交手落敗上演甜蜜復仇！賽後莊吉生表示「今天發球狀況不錯，整體表現比昨天更好，相當高興可以再度挺進八強」。

去年8強在握有賽末點的情況下慘遭日本好手伊藤竜馬（Tatsuma Ito）逆轉，莊吉生對此表示「當時很可惜，這次會用全新的心態來面對明天的賽事，不會去想太多」。對於12日將在單雙打「一日兩戰」，他則說今年在體能方面有特別做訓練，因此不會是太大問題。

「小駱」駱建勛對決去年單打亞軍印度好手拉瑪納森（Ramkumar Ramanathan），雖然先搶下首盤，不過隨著比賽進行，拉瑪納森狀態持續加溫，不僅靠著發球上網與切球變化給駱建勛很大的壓力，最終小駱就以6比4、3比6、2比6三盤遭到逆轉，無緣晉級8強。

▲駱建勛。（圖／海碩整合行銷提供）

▲駱建勛。（圖／海碩整合行銷提供）

賽後小駱表示「對手發球給了我很大的壓力，自己輸在變化較少與關鍵時刻心態不穩」，不過駱建勛對於本次賽事的整體表現還算滿意，會給自己90分的高分。

週五（12日）中午十二點開賽，將有更多精彩賽事登場，「新台灣一哥」莊吉生迎戰日本老將添田豪（Go Soeda）。晚場壓軸賽事為雙打頭號種子謝政鵬和印尼搭擋朗卡特（Christopher Rungkat）將在「台灣內戰」對決「雙J配」莊吉生/王宇佐。

關鍵字： 三太子盃莊吉生駱建勛
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