三太子盃／駱建勛聘惡魔教頭　5點多起床打輸跑回飯店

▲駱建勛。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／台北報導

世界排名411的20歲網球新星駱建勛去年在三太子盃挑戰賽寫下8強的驚奇之旅，今年也不差以16強作收。不過今年賽季他陷入低潮，三太子盃之前僅繳出1勝7敗的戰績，勝利還是靠對手退賽而來。近期他開始和義大利「惡魔教頭」喬科拉(Manuel Jorquera)合作，把自己逼到心理和生理的極限，不僅5點多就起床，練習賽輸了還得跑步回飯店。

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駱建勛今年曾到哈薩克比賽，沒料到卻輸得一塌糊塗，參加同站比賽的曾俊欣的父親曾育德建議他聘一位全職教練。而「駱爸」駱集益先前就和他說過，在海外比賽時也能一邊物色教練，可惜沒有太大收獲。駱建勛心想「自己打下去沒成績不是辦法」，於是在曾爸的介紹下找到了義大利人喬科拉。

「曾爸跟我說請教練不只是技術上，比賽坐在後面也能得到肯定，更有信心，不然打得好不好不知道，贏了也不知道對不對。有個後盾比較安心，也知道問題出在哪。」

喬科拉2月多先來到台灣訓練1週，接著2人再到埃及參賽，之後駱建勛再飛到義大利接受1週的訓練。駱爸透露，由於駱建勛較欠缺心理素質，因此喬科拉以嚴格的訓練，將他的身心靈逼到極限，但也一度和教練吵架甚至要終止合作。「真的不是一般嚴格，可以刁你不喜歡的地方，搞到你很痛苦。」駱建勛說。

▲「惡魔教頭」喬科拉和駱建勛。（圖／駱集益提供）



「他知道我中午會想睡覺，需要睡比較多，就要我5點40起來練球。起床心情不太好，做很多很累得腳步練習，要爆炸了。他還會說：『你在想什麼？不爽是不是？』」來到最想睡覺的中午，教練帶他去海灘玩，下午練體能，接著去咖啡廳感受義大利咖啡文化，再練體能，整天訓練滿檔。

不過其實喬科拉非常用心，連開車都把手機放在GPS螢幕上看駱建勛比賽。「知道心理要加強就操，讓他不舒服。」駱爸說。不過他也說，之後帶教練一同比賽得負擔交通住宿，征戰2個月的總預算高達60至70萬。雖然沒透露教練薪資，但職業網球教練週薪3至6萬台幣的大有人在，有時還有獎金抽成。「不要跟我談錢！」「駱媽」王美惠崩潰表示。

4月底的全大運結束後，駱建勛將再次啟程前往歐洲，展開兩個月的訓練和比賽旅程，期待能在教練指導下打出好成績。「希望不要再是第2輪或8強，要拿到ATP積分！」駱建勛說。