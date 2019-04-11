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日職／王柏融射在牆上差點首轟　單場2安但火腿輸軟銀

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▲王柏融對軟銀。（圖／翻攝自FOX體育台粉絲團）

▲王柏融對軟銀。（圖／翻攝自FOX體育台粉絲團）

記者歐建智／綜合報導

旅日職棒日本火腿王柏融10日打出超前致勝安打，11日對戰軟銀鷹擔任先發5棒左外野手，1局上得點圈有人是二壘滾地出局，4局上是三壘滾地出局，6局上擊出投手前內野安打上壘，8局上差點打出首轟，打在全壘打牆上的二壘安打。

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王柏融11日賽前出賽11場，43打數擊出12支安打，7打點，4次四死球，1次盜壘成功，打擊率0.279，在10日延長賽第10局敲出安打，締造勝利打點。

火腿1局上進攻，一出局後大田泰示及近藤介都被保送，一、二壘有人時中田翔右外野飛球出局，王柏融二壘滾地出局。

4局上火腿進攻，中田翔擊出二壘平飛球接殺，王柏融擊出三壘滾地球刺殺，橫尾俊建擊出左外野二壘安打，渡邊諒獲得四壞球保送，石川亮擊出三壘滾地球刺殺。

軟銀4局下，一出局後內川聖一及洋砲連續安打，三振後川島慶三保送成滿壘，上林誠知右外野安打、甲斐拓也右外野二壘安打、釜元豪打出右外野三壘安打，連3支安打攻進5分。

火腿在6局上近藤健介打成投手前滾地球，中田翔打成二壘飛球出局，王柏融打到投手前強勁滾地球，投手武田翔太手套碰到之後，滾到後面形成一支內野安打。

7局上火腿渡邊諒左外野二壘安打，代打田中賢介二壘滾地出局，中島卓也二壘內野安打打進1分，西川遙輝右外野安打再送回中島卓也，大田泰示被三振，近藤健介打出左外野安打占一、三壘，中田翔游擊滾地出局。

軟銀8局上換甲斐野央後援，王柏融選在第2球出棒，眼看著球要飛出全壘打，打在全壘打牆上端再彈回場內，形成一支二壘安打，差一點首轟，但隊友沒有安打支援，王柏融的得分還是0。

關鍵字： 日職王柏融
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