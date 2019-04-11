國中硬聯／蔡亞伯、徐稚富好投　中興睽違3年重返8強

▲蔡亞伯。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／嘉義報導

前一場擊敗上屆亞軍新北市二重國中後，南投縣中興國中11日再接再厲，在蔡亞伯與徐稚富兩名投手聯手壓制下，加上打擊群捧場，以7比4擊敗屏東縣恆春國中，睽違3年再度闖進8強。

中興前一次打進8強，是在103學年度，當拿下第5名，去年甚至地區資格賽就淘汰，教練團也改組，總教練陳進龍與教練蕭福群去年5月才開始接掌兵符。

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面對首次闖進16強，氣勢正旺的恆春，中興國二投手蔡亞伯前5局沒讓對手得分，隊友也幫忙打下5分，6局上被敲安打掉分，又被攻佔滿壘，教練團換上國三的徐稚富接替投球。

徐稚富先抓到此局第2個出局數，但被許健嘉掃外野安打，加上守備失誤掉2分，又保送造成滿壘，但三振蘇宥安度過危機，7局上雖被恆春再拿1分，但在領先分數足夠下守住勝利。

蔡亞伯5又3分之1局投球，被打9支安打、失3分，有5次三振沒有保送，徐稚富投1又3分之1局，被打3支安打掉1分，順利聯手壓制恆春，恆春16強止步，但已創隊史最佳。

陳進龍表示，前一場對二重，已經用掉一個穩定的投手，蔡亞伯跟徐稚富也是較重倚重的投手，賽前就希望兩人能撐下這一場比賽，「我們的目標就是8強，現在也達到了！」

▲徐稚富。（圖／記者洪偵源攝）

