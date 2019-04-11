運動雲

> >

國中硬聯／蔡亞伯、徐稚富好投　中興睽違3年重返8強

ETtoday運動雲

▲▼ 南投中興國中青少棒蔡亞伯（6號）、徐稚富（12號） 。（圖／記者洪偵源攝）

▲蔡亞伯。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／嘉義報導

前一場擊敗上屆亞軍新北市二重國中後，南投縣中興國中11日再接再厲，在蔡亞伯與徐稚富兩名投手聯手壓制下，加上打擊群捧場，以7比4擊敗屏東縣恆春國中，睽違3年再度闖進8強。

中興前一次打進8強，是在103學年度，當拿下第5名，去年甚至地區資格賽就淘汰，教練團也改組，總教練陳進龍與教練蕭福群去年5月才開始接掌兵符。

請繼續往下閱讀...

面對首次闖進16強，氣勢正旺的恆春，中興國二投手蔡亞伯前5局沒讓對手得分，隊友也幫忙打下5分，6局上被敲安打掉分，又被攻佔滿壘，教練團換上國三的徐稚富接替投球。

徐稚富先抓到此局第2個出局數，但被許健嘉掃外野安打，加上守備失誤掉2分，又保送造成滿壘，但三振蘇宥安度過危機，7局上雖被恆春再拿1分，但在領先分數足夠下守住勝利。

蔡亞伯5又3分之1局投球，被打9支安打、失3分，有5次三振沒有保送，徐稚富投1又3分之1局，被打3支安打掉1分，順利聯手壓制恆春，恆春16強止步，但已創隊史最佳。

陳進龍表示，前一場對二重，已經用掉一個穩定的投手，蔡亞伯跟徐稚富也是較重倚重的投手，賽前就希望兩人能撐下這一場比賽，「我們的目標就是8強，現在也達到了！」

▲▼ 南投中興國中青少棒蔡亞伯（6號）、徐稚富（12號） 。（圖／記者洪偵源攝）

▲徐稚富。（圖／記者洪偵源攝）
  

關鍵字： 國中硬聯中興國中蔡亞伯徐稚富
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

04_10 統一 vs Lamigo 三局下，藍寅倫擊出左外野二壘安打，黃敬瑋快馬加鞭奔躲過觸身，滑回第7分

熱門新聞

中職／張泰山重返味全龍　確定接任打擊教練

獨家／味全龍回鍋首任領隊　科技人吳德威出線

日職／王貞治眼底下敲致勝安！王柏融：您是王的驕傲

日職／王柏融勝打救了他 　西川遙輝：我最大的祈求

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／果斷強迫取分！伯納：這是陳江和擅長的

讀者回應

﻿

最新新聞

1中職拒絕　捍力克墨職初登板5局挨2轟

2韋德稱歷史兩大得衛是喬丹、Kobe

3奧圖維雙響砲太空人首度橫掃洋基

4帕克連17年進入季後賽紀錄告終

5馬查多陽春砲破巨人主場打者惡夢

熱門新聞

1張泰山重返味全龍　接任打擊教練

2味全龍回鍋首任領隊　吳德威出線

3與王貞治碰面　王柏融：您是王的驕傲

4王柏融救了他 　西川遙輝：最大祈求

5美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

04/09 統一 vs Lamigo 九局上，陳傑憲擊出右外野方向滿貫全壘打，帶有四分打點，獅隊追平比分！

04_10 兄弟 vs 富邦 賽前，Fubon Angels 賽前熱情表演

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366