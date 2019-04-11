運動雲

> >

奧圖維+柯瑞亞三轟砲擊　太空人隊史57年首度橫掃洋基

ETtoday運動雲

▲美冠g7，奧圖維（jose altuve）陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人奧圖維（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

太空人11日主場出戰洋基，前一場轟出生涯百轟的太空人「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）此役再開轟！他單場擊出雙響砲，游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）也擊出2分砲，太空人此役擊出三轟，終場就以8比6擊敗洋基，太空人收下6勝為目前大聯盟最長連勝，更是隊史57年來首度在三連戰中橫掃洋基。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

奧圖維上役才擊出生涯百轟，此役他一局從洋基先發投手派克斯頓（James Paxton）手中敲出陽春砲，當下球直擊中外野全壘打牆護墊後反彈到場內，原被記為二壘安打，後在裁判觀看重播後確定判為全壘打，太空人也以將比分追平為1比1。

▲奧圖維單場雙響砲

三局下太空人攻佔一、二壘，游擊手柯瑞亞敲出2分打點安打助太空人以3比1領先，洋基先在四局靠著高飛犧牲打追回一分。五局太空人打線爆發，奧圖維再從派克斯頓手中敲出陽春砲，這次球直接打在外野全壘打牆上的廣告欄杆上不用看重播，隨後太空人外野手布蘭特利（Michael Brantley）敲安上一壘，三局敲安的柯瑞亞隨後再擊出2分砲，太空人再補上一分打點安打，太空人單局跑回4分以7比2領先。

▲太空人柯瑞亞擊出2分砲。（圖／路透社）

洋基在八局反攻，維特（Luke Voit）先以陽春砲跑回一分，洋基隨後再靠安打與高飛犧牲打追回2分，洋基該局追至6比7。八局下太空人「春天哥」史普林格（George Springer）敲回一分打點安打，太空人再將比分改為8比6，隨後太空人派上史上中繼投手最大約的投手普萊斯利（Ryan Pressly）登板，他1.1局送出3K，沒有責失分，拿下救援成功，太空人終場就以8比6於三連戰中橫掃洋基，創下隊史57年來首次於三連戰中橫掃洋基紀錄。

奧圖為此役4打數就轟2支全壘打，柯瑞亞4打數敲出1轟2安，太空人此役9名打者全數敲安，共擊出17支安打含3轟，洋基則只有維特與賈德納（Brett Gardner）開轟，全隊共敲10安含2轟，洋基先發投手派克斯頓投4局5K有5分責失分收下敗投。

▼太空人隊史首度橫掃洋基（圖／路透）

▲▼太空人布蘭特利（Michael Brantley，左）、奧圖維（Jose Altuve，右）（圖／路透）
 

關鍵字： MLB洋基太空人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

04_10 統一 vs Lamigo 二局下，楊家維手套發生烏龍，球卡在球擋內不想出來，邱丹順利站上壘包

推薦閱讀

奧圖維百轟＋春天哥清壘安　太空人5連勝退洋基

熱門新聞

中職／張泰山重返味全龍　確定接任打擊教練

獨家／味全龍回鍋首任領隊　科技人吳德威出線

日職／王貞治眼底下敲致勝安！王柏融：您是王的驕傲

日職／王柏融勝打救了他 　西川遙輝：我最大的祈求

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／果斷強迫取分！伯納：這是陳江和擅長的

讀者回應

﻿

最新新聞

1韋德稱歷史兩大得衛是喬丹、Kobe

2奧圖維雙響砲太空人首度橫掃洋基

3帕克連17年進入季後賽紀錄告終

4馬查多陽春砲破巨人主場打者惡夢

5韋德摔下技術台傷膝蓋更確定要退休

熱門新聞

1張泰山重返味全龍　接任打擊教練

2味全龍回鍋首任領隊　吳德威出線

3與王貞治碰面　王柏融：您是王的驕傲

4王柏融救了他 　西川遙輝：最大祈求

5美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

04/09 統一 vs Lamigo 九局上，陳傑憲擊出右外野方向滿貫全壘打，帶有四分打點，獅隊追平比分！

04_10 兄弟 vs 富邦 賽前，Fubon Angels 賽前熱情表演

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366