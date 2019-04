奧圖維+柯瑞亞三轟砲擊　太空人隊史57年首度橫掃洋基

▲太空人奧圖維(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

太空人11日主場出戰洋基,前一場轟出生涯百轟的太空人「阿土伯」奧圖維(Jose Altuve)此役再開轟!他單場擊出雙響砲,游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)也擊出2分砲,太空人此役擊出三轟,終場就以8比6擊敗洋基,太空人收下6勝為目前大聯盟最長連勝,更是隊史57年來首度在三連戰中橫掃洋基。

奧圖維上役才擊出生涯百轟,此役他一局從洋基先發投手派克斯頓(James Paxton)手中敲出陽春砲,當下球直擊中外野全壘打牆護墊後反彈到場內,原被記為二壘安打,後在裁判觀看重播後確定判為全壘打,太空人也以將比分追平為1比1。

▲奧圖維單場雙響砲

三局下太空人攻佔一、二壘,游擊手柯瑞亞敲出2分打點安打助太空人以3比1領先,洋基先在四局靠著高飛犧牲打追回一分。五局太空人打線爆發,奧圖維再從派克斯頓手中敲出陽春砲,這次球直接打在外野全壘打牆上的廣告欄杆上不用看重播,隨後太空人外野手布蘭特利(Michael Brantley)敲安上一壘,三局敲安的柯瑞亞隨後再擊出2分砲,太空人再補上一分打點安打,太空人單局跑回4分以7比2領先。

