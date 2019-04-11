奧圖維+柯瑞亞三轟砲擊　太空人隊史57年首度橫掃洋基

▲太空人奧圖維（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

太空人11日主場出戰洋基，前一場轟出生涯百轟的太空人「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）此役再開轟！他單場擊出雙響砲，游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）也擊出2分砲，太空人此役擊出三轟，終場就以8比6擊敗洋基，太空人收下6勝為目前大聯盟最長連勝，更是隊史57年來首度在三連戰中橫掃洋基。

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奧圖維上役才擊出生涯百轟，此役他一局從洋基先發投手派克斯頓（James Paxton）手中敲出陽春砲，當下球直擊中外野全壘打牆護墊後反彈到場內，原被記為二壘安打，後在裁判觀看重播後確定判為全壘打，太空人也以將比分追平為1比1。

Two for 'Tuve. pic.twitter.com/mhqOB7IY8I — MLB (@MLB) 2019年4月11日

▲奧圖維單場雙響砲

三局下太空人攻佔一、二壘，游擊手柯瑞亞敲出2分打點安打助太空人以3比1領先，洋基先在四局靠著高飛犧牲打追回一分。五局太空人打線爆發，奧圖維再從派克斯頓手中敲出陽春砲，這次球直接打在外野全壘打牆上的廣告欄杆上不用看重播，隨後太空人外野手布蘭特利（Michael Brantley）敲安上一壘，三局敲安的柯瑞亞隨後再擊出2分砲，太空人再補上一分打點安打，太空人單局跑回4分以7比2領先。

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▲太空人柯瑞亞擊出2分砲。（圖／路透社）

洋基在八局反攻，維特（Luke Voit）先以陽春砲跑回一分，洋基隨後再靠安打與高飛犧牲打追回2分，洋基該局追至6比7。八局下太空人「春天哥」史普林格（George Springer）敲回一分打點安打，太空人再將比分改為8比6，隨後太空人派上史上中繼投手最大約的投手普萊斯利（Ryan Pressly）登板，他1.1局送出3K，沒有責失分，拿下救援成功，太空人終場就以8比6於三連戰中橫掃洋基，創下隊史57年來首次於三連戰中橫掃洋基紀錄。

奧圖為此役4打數就轟2支全壘打，柯瑞亞4打數敲出1轟2安，太空人此役9名打者全數敲安，共擊出17支安打含3轟，洋基則只有維特與賈德納（Brett Gardner）開轟，全隊共敲10安含2轟，洋基先發投手派克斯頓投4局5K有5分責失分收下敗投。

▼太空人隊史首度橫掃洋基（圖／路透）



