馬查多守備美技連發　陽春砲攻破巨人主場「打者惡夢」

▲教士馬查多（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

教士11日出戰巨人，教士新同學「億元男」馬查多（Manny Machado）此役攻守表現亮眼，他三局下先上演徒手接滾地刺殺一壘，五局面對巨人跑者衝本壘更直接扭腰將球甩到本壘上演刺殺，他六局更擊出陽春砲粉碎有「打者惡夢」的巨人主場，馬查多成為史上第22位挑戰巨人右外野全壘打牆成功的右打者，教士終場也以3比1擊敗巨人。

馬查多此役4打數敲出一轟，貢獻1分打點，有兩次守備美技演出，他六局面對傳奇名捕「I-Rod」羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）之子，巨人投手德瑞克（Dereck Rodriguez），他鎖定紅中將球送到出右外野全壘打牆擊出陽春砲。過去巨人球場因臨海，風勢強勁，巨人的右外野全壘打牆曾被大聯盟打者譽為最難攻破主場之一，馬查多此役擊出陽春砲也成為聯盟第22人挑戰巨人「打者惡夢」主場成功擊出全壘打的右打者。

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Save a run, score another. That's Mannyball.#FriarFaithful pic.twitter.com/0g4OkeJ2od — San Diego Padres (@Padres) 2019年4月10日

▲馬查多於「打者惡夢」巨人主場擊出全壘打

教士此役三局、六局、九局都攻下分數，反觀巨人只在四局靠著3日才由藍鳥交易到陣中的新同學皮勒（Kevin Pillar）敲出陽春砲得分，終場教士就以3比1擊敗巨人。教士此役贏球後以8勝4敗戰績排名國聯第5，巨人則以4勝9敗排名第11。

▲傳奇名捕「I-Rod」之子德瑞克（Dereck Rodriguez）此役吞下敗投。（圖／達志影像／美聯社）

馬查多表示，「德瑞克此役都投得很好，被我敲出那球全壘打是他唯一的失誤，很開心可以成為擊中巨人主場右外野全壘打牆的球員之一。」巨人投手德瑞克此役登板7局送出5K，被敲4安，失掉2分責失分，他收下敗投。

馬查多本季以今年2月與教士簽下10年3億美元合約，他至今出賽13場45打數共敲11安含3轟貢獻6分打點，打擊三圍寫下.244/.370/.467成績。

▼馬查多此役守備美技（影片源自youtube，如遭移除請見諒）