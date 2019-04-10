迪格隆失常被雙城狂敲6分　連續26場優質先發中斷無緣破紀錄

▲迪格隆（Jacob deGrom）遭雙城狙擊，連續優質先發場次破功。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

新科賽揚迪格隆（Jacob deGrom）上一場先發對馬林魚寫下跨季連26場優質先發，追平歷史紀錄，不過10日對雙城4局就挨了3轟狂失6分，不僅無緣破紀錄，大都會8比14落敗還收下本季首敗。

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迪格隆4日面對馬林魚7局只被敲3安狂飆14K，寫下跨季連續26場優質先發，追平1967-68賽季吉伯森（Bob Gibson）的歷史紀錄，同時跨季連續26局無失分也刷新個人紀錄，並且成就大都會隊史12年來首位單場14K無失分紀錄。

不過10日迪格隆面對雙城大失常，次局先是被賈文（Mitch Garver）擊出陽春砲，第3局1人出局三壘有人出現暴投送分，接著羅沙里歐（Eddie Rosario）、賈文「背靠背」開轟，雙城一舉擴大到5比1領先，迪格隆連續優質先發破功。

儘管該局下半尼莫（Brandon Nimmo）、康佛多（Michael Conforto）擊出全壘打以單局兩轟回擊，追到2分落後，但4局迪格隆接連被敲安再失掉1分，雙城6比3領先，該局下半投手打擊大都會啟用代打將迪格隆換下場，留下4局挨8安其中包含3轟，1保送、3K，失掉6分都是自責分。終場大都會8比14慘敗，迪格隆吞下本季首敗。